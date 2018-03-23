Наблюдатели о голосовании: "Отношение к выборам изменилось"

Новый институт общественных наблюдателей, который был создан в преддверии президентских выборов-2018, не просто восполнил пробелы на избирательных участках, где не было представителей от кандидатов. Независимые кураторы от Общественной палаты Самарской области стали дисциплинирующим фактором для членов комиссий и гарантом прозрачности самого голосования.

Наблюдатели, работавшие в регионе, отмечают, что благодаря их участию, изменилось и отношение избирателей к процедуре — жители активно выбирали главу государства и неслучайно показали высокий процент явки. Каждый шел на участок, точно зная, что его голос важен и будет учтен.

Координатором общественных наблюдателей Куйбышевского района Самары студент Самарского технического университета Антон Попов стал впервые. "Это была моя гражданская позиция: я хотел, чтобы выборы были честные, — рассказывает молодой человек. — И ожидания абсолютно совпали с тем, что я видел. Прозрачность выборной процедуры даже, наверное, превзошла их. Все 33 УИКа, которые я курировал, показали полную открытость голосования".

Координатор наблюдателей отмечает, что обстановка на участках была очень доброжелательной, спокойной, никаких разногласий с членами комиссий не возникало.

"Всего для района подготовили 80 человек, в основном работали по двое, по полдня. Надо сказать, что меня в прозрачности процедуры убедила не только работа наблюдательского корпуса. На итоговых протоколах появились QR-коды, что наверняка исключало какую-либо замену. Что касается личных впечатлений, то я, находясь на избирательном участке 2829 в школе № 24, видел искреннее желание людей поставить свою галочку в бюллетене. Приходило много молодежи, которая, кстати, делала селфи и делилась им тут же в соцсетях, приходили очень пожилые люди. Избирателей регистрировали целыми семьями, но работа была слаженной, никого не заставляли долго ждать. Теперь, имея собственный опыт, могу сказать: выборы прошли отлично!" — резюмирует Антон Попов.

Внедрение технических инноваций, усиливших прозрачность минувших выборов, отмечает и Екатерина Богданова, ассистент кафедры высшей математики одного из самарских вузов и помощник координатора общественных наблюдателей по Советскому району столицы региона. Электронные урны, камеры, возможность проголосовать по месту нахождения, а не регистрации — все это, по мнению молодого ученого, дало возможность, во-первых, привлечь больше людей на участки, а во-вторых, наблюдать за работой УИКов в режиме онлайн.

"Я успела и сама проголосовать — в Самарском машиностроительном колледже работало сразу три участка, один из них был мой, по месту жительства. Находилась же я на УИКе № 3325, и должна сказать, что каких-то крупных замечаний у нас к работе избирательной комиссии не было. Конечно, существует человеческий фактор: что-то можно было забыть, не успеть. Особенно в час пик — с 11 до 14 часов на участках были очереди. Но на это и нужны независимые наблюдатели, ведь мы могли и помочь, и подсказать, и напомнить о чем-то членам комиссии. Даже с КОИБами мы вместе довольно быстро сориентировались, ведь нужно было давать подсказки, в частности, пожилым людям, как ими пользоваться", — делится ощущениями Екатерина Богданова.

Она также уточняет, что работать было комфортно, несмотря на то, что день был более чем насыщенным. И этот опыт считает для себя успешным.

По-новому взглянула на процедуру голосования и Татьяна Железникова, заведующая отделом по взаимодействию с НКО, учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Безенчукского района.

"Раньше мне приходилось работать в самой избирательной комиссии, но в роли координатора общественных наблюдателей я побывала впервые, — говорит Татьяна Железникова. — Моей задачей было следить за работой всех 33 УИКов района, и я активно пользовалась возможностью смотреть за выборами онлайн. Отмечу, что особых вопросов не возникало, все прошло слаженно, никто не чинил другим препятствия, даже наоборот — на одном из участков наблюдатель кандидата в президенты России настаивал на том, чтобы выбрать место нахождения самостоятельно. И члены комиссии ему предоставили такую возможность, поставили стул и стол туда, куда он указал".

Если в Самарском машиностроительном техникуме избирателей встречали концертной программой студенты, то в селах Самарской области — целые творческие коллективы. В рамках образовательного проекта "Я — гражданин. Я — избиратель" на участках фотографировались всей семьей, а молодежь, например, проводила флешмоб "Я, ты, он, она — вместе целая страна".

"Настроение было хорошее, люди шли на выборы более охотно, с другим, нежели раньше, отношением, — подчеркивает координатор наблюдателей. — И, хотя в этом году голосование на дому длилось дольше, чем в 2012-м, из-за снегопада, мы сделали для себя вывод, что голосование прошло успешно, максимально честно и открыто".

Напомним, по итогам выборов явка в регионе составила 66,91%, Владимир Путин набрал 75,82%. По итогам выборов президента, прошедших 18 марта, Самарская область вышла на 36 место в РФ по явке, поднявшись по сравнению с 2012 г. на 25 пунктов и увеличив активность электората на 6,14%. Среди регионов, в которых осенью 2017 г. были назначены новые губернаторы, Самарская область заняла первое место по динамике явки, в целом по стране — 14-е.

Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя итоги голосования, поблагодарил всех жителей региона за активное участие в выборах президента, гражданскую позицию и патриотизм.

"За эту избирательную кампанию мы провели большую работу по организации взаимодействия с людьми. Наши общественные советы начали работать эффективно, с учетом мнений людей. Нам удалось сформировать по отраслям целые группы заинтересованных небезразличных граждан, которые проживают на территории Самарской области, готовых включаться в работу по претворению в жизнь послания президента РФ и содействовать социально-экономическому развитию региона, а значит, и всей страны. Нам крайне важно ни в коем случае не утратить выстроенные за этот период коммуникации с людьми, продолжить работу абсолютно в том же ритме", — отметил он.