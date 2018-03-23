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Экономика и бизнес

Новые идеи для стартапов студенты смогут создать на Форсайт-кемпе

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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30 марта Стартап-центр Самарского университета проведет Форсайт-кемп — сессию формирования совместного образа будущего. Студенты и сотрудники университета будут генерировать идеи для новых стартапов и проектных команд. Если участники решат возглавить один из созданных проектов, смогут вне конкурса пройти в акселерационную программу "Форсаж 2". Всем созданным проектам будет оказана помощь в продвижении и привлечении инвестиций. Зарегистрироваться на Форсайт-кемп можно по ссылке: https://startupssau.timepad.ru/event/687825/.

31 марта заканчивается прием заявок в акселератор студенческих стартапов "Форсаж 2". В акселераторе стартапы из университетов Самарской области детально проработают бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упакуют" ее для получения инвестиций.

В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов. Главная цель акселератора — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа.

Заявки принимаются от студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов. Наличие собственной разработки или идеи для стартапа при этом желательно, но не обязательно. Организаторы предоставляют доступ к Банку идей, откуда подавший заявку может выбрать понравившуюся и развивать её, как собственный бизнес.

За два месяца работы в программе "Форсаж 2" участники пройдут интенсивную программу обучения, на протяжении которой они:

  • обучатся бизнес-моделированию;
  • получат менторскую поддержку;
  • научатся продвижению проекта.

Программа организована Стартап-центром Самарского университета при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara. Партнером выступает Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.

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Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

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