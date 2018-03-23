Новые идеи для стартапов студенты смогут создать на Форсайт-кемпе

30 марта Стартап-центр Самарского университета проведет Форсайт-кемп — сессию формирования совместного образа будущего. Студенты и сотрудники университета будут генерировать идеи для новых стартапов и проектных команд. Если участники решат возглавить один из созданных проектов, смогут вне конкурса пройти в акселерационную программу "Форсаж 2". Всем созданным проектам будет оказана помощь в продвижении и привлечении инвестиций. Зарегистрироваться на Форсайт-кемп можно по ссылке: https://startupssau.timepad.ru/event/687825/.

31 марта заканчивается прием заявок в акселератор студенческих стартапов "Форсаж 2". В акселераторе стартапы из университетов Самарской области детально проработают бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упакуют" ее для получения инвестиций.

В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов. Главная цель акселератора — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа.

Заявки принимаются от студентов, аспирантов и сотрудников самарских университетов. Наличие собственной разработки или идеи для стартапа при этом желательно, но не обязательно. Организаторы предоставляют доступ к Банку идей, откуда подавший заявку может выбрать понравившуюся и развивать её, как собственный бизнес.

За два месяца работы в программе "Форсаж 2" участники пройдут интенсивную программу обучения, на протяжении которой они:

обучатся бизнес-моделированию;

получат менторскую поддержку;

научатся продвижению проекта.

Программа организована Стартап-центром Самарского университета при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara. Партнером выступает Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.