Дарья Касаткина проиграла Софье Кенин во втором круге турнира в Майами

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина потерпела поражение в стартовом поединке на турнире категории Premier Mandatory в Майами, уступив представительнице США Софье Кенин со счетом 6:3, 2:6, 2:6, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. На счету Касаткиной четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Кенин выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.