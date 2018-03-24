Городских волонтеров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам

В воскресенье, 25 марта, в Самарском государственном социально-педагогическом университете стартует пятый по счету этап обучения волонтеров, которые будут помогать в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.
Полтора года назад в Самаре была запущена программа обучения "Городские волонтеры", предусматривающая семь так называемых модулей подготовки. Городские волонтеры уже прошли четыре ступени обучения: "Общий ориентационный", "Краеведение", "Гостеприимство", "Компетенции". Однако все эти очень важные по своей сути и содержанию направления будет сложно применить на практике без возможности живого общения с болельщиками и гостями нашего региона. Именно поэтому модулю "Иностранные языки" в концепции программы отводится особое место, а его запуску в реализацию — отдельное значение.
В соответствии с Common European Framework of Reference (шестиступенчатая общеевропейская система языковых уровней) слушателями интенсивной программы обучения базового уровня А1, включающей 18 аудиторных часов занятий, дополненных комплексом методических материалов для самостоятельной работы и закрепления полученных знаний, станут 700 англоговорящих и 450 испаноговорящих самарских волонтеров.
Авторами программы разработаны специальные учебные пособия, аудиоматериалы, промежуточные и итоговые тесты. Все преподаватели, среди которых есть и носители языков, посетили методические семинары по специфике работы в условиях интенсивного формата обучения. Выпускники ускоренного курса смогут понимать основной смысл сказанного на иностранном языке, отвечать на вопросы, поддержать разговор о спорте, достопримечательностях и объектах города, оказать информационную поддержку в экстремальных ситуациях, помочь в навигации на площадках мероприятий.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.