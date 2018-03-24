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В Жигулевске в суд направлено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков

ЖИГУЛЕВСК. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделением ОМВД России по г. Жигулевску закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была задержана 35-летняя жительница города Тольятти. При личном досмотре в присутствии понятых у женщины в нижнем белье был обнаружен и изъят пластиковый флакон, в котором находилась жидкость сероватого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, во флаконе содержалось наркотическое средство дезоморфин. Задержанная призналась, что вещество она изготовила сама и хранила его в целях личного употребления. Женщина пояснила стражам правопорядка, что является наркозависимой. По предварительным данным, в домашней аптечке она нашла лекарственные препараты, принадлежащие ее матери, также у нее имелись все необходимые для приготовления наркотического средства предметы и вещества. Чтобы у родственников не возникло вопросов, подозреваемая собрала все необходимые предметы и приехала в Жигулевск, где в одном из заброшенных гаражей изготовила наркотическое средство. В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.

По информации оперативников, ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время уголовное дело по обвинению жительницы Тольятти в приготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Гид потребителя

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