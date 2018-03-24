"Крылья Советов" сыграли вничью с "Оренбургом"

В матче 29-го тура Фонбет-Первенства России среди команд клубов ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге", собравшем 5408 зрителей, сыграли вничью с прямым конкурентом за выход в РФПЛ — "Оренбургом" — 0:0, сообщает пресс-служба самарцев.

Таким образом, обе команды сохранили за собой места в турнирной таблице. "Оренбург" располагается на второй позиции, "Крылья" по дополнительным показателям остаются на третьей строчке. Стоит отметить, что "Крылья" и "Оренбург" сократили отставание до четырех очков до лидера турнира — красноярского "Енисея", который на выезде уступил "Ротору" (0:1).

Следующий поединок команда Андрея Тихонова проведет 31 марта. На выезде "Крылья" сыграют с "Тамбовом". Начало встречи — в 16:00 по самарскому времени.