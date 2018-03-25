В Сызрани подросток позвал в гости друга, а тот обокрал его бабушку

В Сызрани 15-летнего подростка подозревают в краже ювелирных украшений бабушки приятеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
За помощью в полицию обратилась 54-летняя местная жительница, заявившая, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Причиненный ущерб женщина оценила в 30 тыс. рублей.
По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, провели поквартирный обход дома для установления возможных свидетелей произошедшего. Стражи правопорядка более подробно опросили потерпевшую и выяснили, что она проживает в квартире с внуком. Полицейские в присутствии законного представителя поговорили с несовершеннолетним и выяснили, что незадолго до того, как потерпевшая обнаружила пропажу украшений, к ее внуку приходил друг.
Парень пояснил, что в этот день бабушка оставила его дома одного. Подросток позвал в гости товарища. Только вот ситуация осложнялась тем, что родственница заперла квартиру, а открыть входную дверь изнутри несовершеннолетний не мог. Квартира находилась на втором этаже и приятель парня поднялся в окно по водосточной трубе.
Полицейские предположили, что именно друг внука потерпевшей может быть причастен к совершению кражи. Оперативники совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних установили личность предполагаемого злоумышленника. В сопровождении законного представителя он был доставлен в МУ МВД России "Сызранское" для дальнейшего разбирательства.
Подозреваемый признался полицейским, что, находясь в гостях у товарища, присмотрел, а после похитил понравившиеся украшения в момент, когда ребята искали ключ от входной двери. Воспользовавшись моментом, когда приятель ненадолго вышел из комнаты, злоумышленник забрал несколько колец себе.
Похищенное имущество подросток через знакомого сдал в ломбард и вырученные деньги потратил на развлечения. По данным сотрудников полиции, на учете в ПДН он не состоит.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.