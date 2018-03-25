В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

В субботу, 24 марта, в 15:30 в дежурную часть линейного пункта полиции на станции "Безымянка" поступила информация от диспетчера станции Козелковская о том, что на девятом километре пикета 02, на перегоне "Козелковская — Средневолжская" электропоездом № 6032 был смертельно травмирован 55-летний житель Самары, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.

По словам представителя прокуратуры, правоохранителями установлено, что до происшествия мужчина шел по железнодорожному полотну по ходу движения электропоезда, в результате чего был сбит и скончался на месте.