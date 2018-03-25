В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

В субботу, 24 марта, в 15:30 в дежурную часть линейного пункта полиции на станции "Безымянка" поступила информация от диспетчера станции Козелковская о том, что на девятом километре пикета 02, на перегоне "Козелковская — Средневолжская" электропоездом № 6032 был смертельно травмирован 55-летний житель Самары, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.
По словам представителя прокуратуры, правоохранителями установлено, что до происшествия мужчина шел по железнодорожному полотну по ходу движения электропоезда, в результате чего был сбит и скончался на месте.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.