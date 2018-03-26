На лодочной станции "Прокат" на Самарке катера уходят под воду

Как сообщают очевидцы на рыболовном форуме Samarafishing.ru, нижний ряд лодок, складированных на склоне станции, затопило, моторы вмерзли в лед. Причиной стал сброс воды, который в конце прошлой недели, не дожидаясь схода льда на Волге, организовала Жигулевская ГЭС.
По данным Приволжского УГМС, повышенный сброс воды на ГЭС начался 21 марта и продолжается до сих пор. Только за первые три дня уровень в Саратовском водохранилище в районе г. Самара поднялся на метр. Но с учетом того, что лед на Волге стоит еще крепкий, воду через трещины и береговые разломы выдавило на прибрежные территории.
"Некоторые умельцы помпами откачивают воду из лодок, пытаясь их спасти, - пишут очевидцы событий на лодочной станции. - Получается не у всех. Срочно бегите на лодочные станции, ибо после второго сброса спасать будет нечего - начнутся подвижки льда, порвет лодки и моторы, вмерзшие в лед".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.