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Общество

На лодочной станции "Прокат" на Самарке катера уходят под воду

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщают очевидцы на рыболовном форуме Samarafishing.ru, нижний ряд лодок, складированных на склоне станции, затопило, моторы вмерзли в лед. Причиной стал сброс воды, который в конце прошлой недели, не дожидаясь схода льда на Волге, организовала Жигулевская ГЭС.

Фото: samarafishing.ru

По данным Приволжского УГМС, повышенный сброс воды на ГЭС начался 21 марта и продолжается до сих пор. Только за первые три дня уровень в Саратовском водохранилище в районе г. Самара поднялся на метр. Но с учетом того, что лед на Волге стоит еще крепкий, воду через трещины и береговые разломы выдавило на прибрежные территории.

"Некоторые умельцы помпами откачивают воду из лодок, пытаясь их спасти, - пишут очевидцы событий на лодочной станции. - Получается не у всех. Срочно бегите на лодочные станции, ибо после второго сброса спасать будет нечего - начнутся подвижки льда, порвет лодки и моторы, вмерзшие в лед".

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