На затонах Самарки закрыли сезон зимней рыбалки

В субботу, 24 марта самые отчаянные рыболовы решили выйти на лед в надежде последний раз в этом сезоне насладиться зимней рыбалкой. Оказались в их числе и участники любительских соревнований, которые прошли недалеко от Самары на затонах в районе поселка Чкаловка.

Выход на лед в эти выходные был затруднен - из-за подъема уровня воды вся прибрежная территория оказалась затоплена. Рыбакам, чтобы не промокнуть, приходилось рубить ветки и делать из них настил. Но несмотря на эти усилия многие отказались от затеи и даже не достав своих удочек, разворачивались и уезжали искать счастья на других водоемах.

Но все-таки около десятка самых отчаянных смогли преодолеть водную преграду и приступили к поиску рыбы. По правилам соревнований за шесть часов им предстояло поймать как можно больше хищника, используя в качестве снастей блесны и балансиры.

Увы, справиться с этой задачей удалось не всем. Рыба капризничала, да и погода не способствовала комфортной ловле - поднялся юго-западный ветер, ледяной покров карьера к обеду окончательно "раскиселило". Под 30-сантиметровым слоем снега стояла вода, так что передвигаться по льду и бурить было очень сложно.

И все же некоторым посчастливилось поймать удачу за хвост. Имена победителей были названы после контрольного взвешивания. "Бронзу" соревнований с результатом в 105 граммов завоевал Денис Куликов, вторым стал Александр Кузнецов со 155 граммами, а победителем был признан Евгений Хитев, умудрившийся поймать несколько окуней, общий вес которых составил 205 граммов. В отдельной номинации "Биг Фиш" победил Андрей Гладышев, которому попалась некрупная щучка.

Всем участникам соревнований независимо от улова по окончании официальной части были вручены дипломы и ценные подарки от партнеров и организаторов мероприятия.