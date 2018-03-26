16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Курумоче на 16 часов был задержан авиарейс "Самара-Москва" Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина 1 апреля Жигулевская ГЭС снова увеличит объемы сброса воды На лодочной станции "Прокат" на Самарке катера уходят под воду Городских волонтеров ЧМ-2018 обучат иностранным языкам

Общество

На затонах Самарки закрыли сезон зимней рыбалки

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В субботу, 24 марта самые отчаянные рыболовы решили выйти на лед в надежде последний раз в этом сезоне насладиться зимней рыбалкой. Оказались в их числе и участники любительских соревнований, которые прошли недалеко от Самары на затонах в районе поселка Чкаловка.

Фото: ФОТО АВТОРА

Выход на лед в эти выходные был затруднен - из-за подъема уровня воды вся прибрежная территория оказалась затоплена. Рыбакам, чтобы не промокнуть, приходилось рубить ветки и делать из них настил. Но несмотря на эти усилия многие отказались от затеи и даже не достав своих удочек, разворачивались и уезжали искать счастья на других водоемах.

Но все-таки около десятка самых отчаянных смогли преодолеть водную преграду и приступили к поиску рыбы. По правилам соревнований за шесть часов им предстояло поймать как можно больше хищника, используя в качестве снастей блесны и балансиры.

Увы, справиться с этой задачей удалось не всем. Рыба капризничала, да и погода не способствовала комфортной ловле - поднялся юго-западный ветер, ледяной покров карьера к обеду окончательно "раскиселило". Под 30-сантиметровым слоем снега стояла вода, так что передвигаться по льду и бурить было очень сложно.

И все же некоторым посчастливилось поймать удачу за хвост. Имена победителей были названы после контрольного взвешивания. "Бронзу" соревнований с результатом в 105 граммов завоевал Денис Куликов, вторым стал Александр Кузнецов со 155 граммами, а победителем был признан Евгений Хитев, умудрившийся поймать несколько окуней, общий вес которых составил 205 граммов. В отдельной номинации "Биг Фиш" победил Андрей Гладышев, которому попалась некрупная щучка.

Всем участникам соревнований независимо от улова по окончании официальной части были вручены дипломы и ценные подарки от партнеров и организаторов мероприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Фото на сайте

Областной национальный праздник Навруз-2018

Областной национальный праздник Навруз-2018

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1