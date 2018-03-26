На затонах Самарки закрыли сезон зимней рыбалки

В субботу, 24 марта самые отчаянные рыболовы решили выйти на лед в надежде последний раз в этом сезоне насладиться зимней рыбалкой. Оказались в их числе и участники любительских соревнований, которые прошли недалеко от Самары на затонах в районе поселка Чкаловка.
Выход на лед в эти выходные был затруднен - из-за подъема уровня воды вся прибрежная территория оказалась затоплена. Рыбакам, чтобы не промокнуть, приходилось рубить ветки и делать из них настил. Но несмотря на эти усилия многие отказались от затеи и даже не достав своих удочек, разворачивались и уезжали искать счастья на других водоемах.
Но все-таки около десятка самых отчаянных смогли преодолеть водную преграду и приступили к поиску рыбы. По правилам соревнований за шесть часов им предстояло поймать как можно больше хищника, используя в качестве снастей блесны и балансиры.
Увы, справиться с этой задачей удалось не всем. Рыба капризничала, да и погода не способствовала комфортной ловле - поднялся юго-западный ветер, ледяной покров карьера к обеду окончательно "раскиселило". Под 30-сантиметровым слоем снега стояла вода, так что передвигаться по льду и бурить было очень сложно.
И все же некоторым посчастливилось поймать удачу за хвост. Имена победителей были названы после контрольного взвешивания. "Бронзу" соревнований с результатом в 105 граммов завоевал Денис Куликов, вторым стал Александр Кузнецов со 155 граммами, а победителем был признан Евгений Хитев, умудрившийся поймать несколько окуней, общий вес которых составил 205 граммов. В отдельной номинации "Биг Фиш" победил Андрей Гладышев, которому попалась некрупная щучка.
Всем участникам соревнований независимо от улова по окончании официальной части были вручены дипломы и ценные подарки от партнеров и организаторов мероприятия.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.