Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина

Один из фигурантов уголовного дела о картельном сговоре чиновников областного минздрава с бенефициаром ООО "СМТ" Сергеем Шатило - Альберт Навасардян, в феврале лишился поста заместителя министра здравоохранения, а теперь трудится в областной клинической больнице им. Середавина, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Шатило, Алексея Санкеева и Альберта Навасардяна было возбуждено региональным СУ СК в мае 2016 года. Шатило и Санкееву вменялся коммерческий подкуп (п. "а", ч. 2, ст. 204 УК РФ), а Навасардяну - злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ).
В основе их дела оказалась госзакупка стоимостью свыше 70 млн руб. на ремонт дорогостоящего оборудования практически во всех государственных медучреждениях региона. Торги выиграло ООО "СМТ", однако еще раньше в правоохранительные органы поступило заявление от несостоявшегося участника торгов, которое и запустило весь процесс.
Альберт Навасардян, который в статусе замминистра здравоохранения Самарской области возглавлял департамент фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения, по оперативным данным, обеспечил подготовку техзадания к аукциону в интересах "СМТ" и встречался с Шатило и другими фигурантами, чтобы отсечь от участия в конкурсе иные юрлица.
Как пишет издание, Навасардян продолжал занимать свой пост до февраля 2018 года. С 1 февраля он назначен заведующим реорганизованным отделением диализа № 1 Самарской областной клинической больницы (СОКБ) им. Середавина. Информацию об этом сам экс-чиновник подтвердил источнику на прошлой неделе.
На днях также стало известно об увольнении из государственного кардиоцентра Сергея Хохлунова, который возглавлял медучреждение до осени 2016 г., а потом перешел на должность заместителя главврача. В деле о картельном сговоре он замешан не был, но его фамилия прозвучала не один раз на записанных пленках по другому поводу. Хохлунов, как следует из этих записей, пожелал иметь 30% в строящемся компанией Сергея Шатило коммерческом кардиоцентре "Клиника сердца", за что и мог поплатиться должностью.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.