Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина

Один из фигурантов уголовного дела о картельном сговоре чиновников областного минздрава с бенефициаром ООО "СМТ" Сергеем Шатило - Альберт Навасардян, в феврале лишился поста заместителя министра здравоохранения, а теперь трудится в областной клинической больнице им. Середавина, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Шатило, Алексея Санкеева и Альберта Навасардяна было возбуждено региональным СУ СК в мае 2016 года. Шатило и Санкееву вменялся коммерческий подкуп (п. "а", ч. 2, ст. 204 УК РФ), а Навасардяну - злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1, ст. 285 УК РФ).

В основе их дела оказалась госзакупка стоимостью свыше 70 млн руб. на ремонт дорогостоящего оборудования практически во всех государственных медучреждениях региона. Торги выиграло ООО "СМТ", однако еще раньше в правоохранительные органы поступило заявление от несостоявшегося участника торгов, которое и запустило весь процесс.

Альберт Навасардян, который в статусе замминистра здравоохранения Самарской области возглавлял департамент фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения, по оперативным данным, обеспечил подготовку техзадания к аукциону в интересах "СМТ" и встречался с Шатило и другими фигурантами, чтобы отсечь от участия в конкурсе иные юрлица.

Как пишет издание, Навасардян продолжал занимать свой пост до февраля 2018 года. С 1 февраля он назначен заведующим реорганизованным отделением диализа № 1 Самарской областной клинической больницы (СОКБ) им. Середавина. Информацию об этом сам экс-чиновник подтвердил источнику на прошлой неделе.

На днях также стало известно об увольнении из государственного кардиоцентра Сергея Хохлунова, который возглавлял медучреждение до осени 2016 г., а потом перешел на должность заместителя главврача. В деле о картельном сговоре он замешан не был, но его фамилия прозвучала не один раз на записанных пленках по другому поводу. Хохлунов, как следует из этих записей, пожелал иметь 30% в строящемся компанией Сергея Шатило коммерческом кардиоцентре "Клиника сердца", за что и мог поплатиться должностью.