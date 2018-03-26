В Курумоче на 16 часов был задержан авиарейс "Самара-Москва"

В воскресенье, 25 марта, в 13:30 из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса "Самара-Москва (Шереметьево)", задержанный на 16 часов, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

Самолет должен был вылететь еще в 21:30 24 марта.

По данным представителя прокуратуры, на рейс было зарегистрировано 77 пассажиров, в том числе один ребенок. На время задержки рейса представителями авиакомпании им представлялось питание и места в гостинице. Ситуация находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Предварительной причиной задержки вылета в надзорном ведомстве называют неисправность авиатехники.