Начался отбор работ на Первый самарский фестиваль иллюстрации

В конце апреля в Художественном музее пройдет Первый самарский фестиваль иллюстрации, сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" дизайнер Александр Воронков.
Иллюстраторам, которые хотят прислать работы на фестиваль, нужно писать напрямую Александру Воронкову: "Очень хочется показать наиболее полный срез работ всех тех ребят, которые умеют рисовать то самое актуальное, современное. Не классических художников и не уже поднадоевшее контемпорари. А именно иллюстраторов. Я надеюсь, что после этого мероприятия люди станут понимать, что есть не только художники, которые рисуют картины, а те, которые делают красоту, понятность и мир вокруг нас. Упаковку печенья и стикеры в телеграм, детские книжки и плакаты, инфографику и стрит-арт, журналы и самиздатовские зины".
В соцсетях уже создана группа фестиваля https://vk.com/event164157466.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Тихо ложится на землю Серый , как облако , снег ... В сердце печальная рана , Директор наш умер навек !!!! Новость ужасная эта , Как в день летний солнечный гром !!!! В память о нашем Директоре Тихо стучит метроном ... Имя Директора нашего Будем мы в сердце хранить , В память о нём постараемся Все мы достойными быть !!!!! 17 марта 2018
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!