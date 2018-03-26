Начался отбор работ на Первый самарский фестиваль иллюстрации

В конце апреля в Художественном музее пройдет Первый самарский фестиваль иллюстрации, сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" дизайнер Александр Воронков.

Иллюстраторам, которые хотят прислать работы на фестиваль, нужно писать напрямую Александру Воронкову: "Очень хочется показать наиболее полный срез работ всех тех ребят, которые умеют рисовать то самое актуальное, современное. Не классических художников и не уже поднадоевшее контемпорари. А именно иллюстраторов. Я надеюсь, что после этого мероприятия люди станут понимать, что есть не только художники, которые рисуют картины, а те, которые делают красоту, понятность и мир вокруг нас. Упаковку печенья и стикеры в телеграм, детские книжки и плакаты, инфографику и стрит-арт, журналы и самиздатовские зины".

В соцсетях уже создана группа фестиваля https://vk.com/event164157466.