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Культура

Начался отбор работ на Первый самарский фестиваль иллюстрации

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце апреля в Художественном музее пройдет Первый самарский фестиваль иллюстрации, сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте" дизайнер Александр Воронков.

Иллюстраторам, которые хотят прислать работы на фестиваль, нужно писать напрямую Александру Воронкову: "Очень хочется показать наиболее полный срез работ всех тех ребят, которые умеют рисовать то самое актуальное, современное. Не классических художников и не уже поднадоевшее контемпорари. А именно иллюстраторов. Я надеюсь, что после этого мероприятия люди станут понимать, что есть не только художники, которые рисуют картины, а те, которые делают красоту, понятность и мир вокруг нас. Упаковку печенья и стикеры в телеграм, детские книжки и плакаты, инфографику и стрит-арт, журналы и самиздатовские зины".

В соцсетях уже создана группа фестиваля https://vk.com/event164157466.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Олеся Дубникова 18 марта 2018 09:04 Скончался директор самарского училища культуры и искусств Владимир Городничев

Тихо ложится на землю Серый , как облако , снег ... В сердце печальная рана , Директор наш умер навек !!!! Новость ужасная эта , Как в день летний солнечный гром !!!! В память о нашем Директоре Тихо стучит метроном ... Имя Директора нашего Будем мы в сердце хранить , В память о нём постараемся Все мы достойными быть !!!!! 17 марта 2018

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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