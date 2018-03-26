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Музеи и выставки Культура

Чета самарских живописцев приготовила для зрителей сюрпризы в Художественном музее

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувший четверг, 22 матра, в Самарском художественном музее открылись две выставки, передает корреспондент Волга Ньюс.

Время от времени любители живописи уже имели возможность познакомиться с творчеством четы самарских художников — Полины Горецкой и Николая Лукашука на их совместных выставках.

На этот раз их экспозиции открылись одновременно, но в разных залах. Выставка Полины Горецкой "А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА" проходит в лектории. Пейзажи Николая Лукашука, объединенные названием "О родном и близком", представлены в зале "Коллекционер".

В день открытия многочисленная арт-публика вначале собралась на территории Полины Горецкой. Зрители охотно фотографировали себя, любимых, на фоне ее картин. Что косвенным образом подтверждало слова искусствоведа Валентины Черновой, сказанные о творчестве этой художницы: "Ее экспрессивные работы близки нашему подсознанию".

Полина Горецкая, среди представленных работ которой многие датированы прошлым годом, не перестает, как и прежде удивлять нас легкостью и свободой, которой дышат ее картины, полетом фантазии, неуемной энергией. На нынешней выставке можно увидеть картины, в которых художница использует аллюзии к любимым литературным произведениям. Парадоксальные фантазии к сказке Льюиса Кэрролла ("Алиса", "Безумное чаепитие").

Невероятная по насыщенности цветом и выдумке картина "Трое в лодке, нищета и собаки", в которой, как можно понять по названию, обыгрываются мотивы популярного, полного юмора романа Джерома К. Джерома. Собак на картине действительно не одна, как у писателя, а две. Причем обе, как видно, получили музыкальное образование. Особенно впечатляет песик, от души растягивающий меха гармошки. Тут же — матрос с веслом и странный персонаж со скрипкой, напоминающий Эйнштейна.

Вообще, гениальному чудаковатому физику на выставке повезло. Его портрет представлен аж в трех вариантах — и со скрипкой и со знаменитой трубкой. Из других знаменитостей здесь можно увидеть задумавшегося Хемингуэя, сидящего за столиком, парочку знаменитых немецких революционерок — Клару Цеткин и Розу Люксембург, изображенных в несколько ироническом духе.

Ван Гог здесь тоже присутствует, но незримо. На картине "Кафе Винсента" все погружено в цветной туман. Следуя заветам импрессионистов, Горецкая создает на полотне не столько сам образ, сколько свое впечатление от увиденного (и услышанного). В этом отношении, мне кажется, показательны картины "Уличный джаз" и "Уличные музыканты". Смотришь — и словно слышишь вольные джазовые импровизации. Или вот картина "Песня", где баянист и девушка погружены в яркое цветовое пространство. Сразу видно, что песня веселая.

В пространстве Николая Лукашука, куда зрители переместились позднее, все не менее интересно, но более грустно и элегично. Многие пейзажи здесь даны сквозь пелену дождя. Много вечерних и предвечерних, приглушенных тонов. До боли знакомые самарские места — "Хмурая Волга", "Старый мост. Село Рождествено", "Студенческий переулок", "Кирха. Дождливый день", Храм Георгия Победоносца" (весь в снегу), "Спуск к пивзаводу" — на полотнах художника навевают грусть и вызывают желание затянуть что-нибудь лирическое под гитару.

Но на иных картинах возникают смелые, энергичные, яркие мазки. Все преображается, становится праздничным, как на картине "Теплый день". И уже не так грустно.

Обе выставки продлятся до 15 апреля. Приходите, и у вас непременно появятся какие-то свои, личные ассоциации от увиденного.

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