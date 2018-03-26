Чета самарских живописцев приготовила для зрителей сюрпризы в Художественном музее

В минувший четверг, 22 матра, в Самарском художественном музее открылись две выставки, передает корреспондент Волга Ньюс.
Время от времени любители живописи уже имели возможность познакомиться с творчеством четы самарских художников — Полины Горецкой и Николая Лукашука на их совместных выставках.
На этот раз их экспозиции открылись одновременно, но в разных залах. Выставка Полины Горецкой "А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА" проходит в лектории. Пейзажи Николая Лукашука, объединенные названием "О родном и близком", представлены в зале "Коллекционер".
В день открытия многочисленная арт-публика вначале собралась на территории Полины Горецкой. Зрители охотно фотографировали себя, любимых, на фоне ее картин. Что косвенным образом подтверждало слова искусствоведа Валентины Черновой, сказанные о творчестве этой художницы: "Ее экспрессивные работы близки нашему подсознанию".
Полина Горецкая, среди представленных работ которой многие датированы прошлым годом, не перестает, как и прежде удивлять нас легкостью и свободой, которой дышат ее картины, полетом фантазии, неуемной энергией. На нынешней выставке можно увидеть картины, в которых художница использует аллюзии к любимым литературным произведениям. Парадоксальные фантазии к сказке Льюиса Кэрролла ("Алиса", "Безумное чаепитие").
Невероятная по насыщенности цветом и выдумке картина "Трое в лодке, нищета и собаки", в которой, как можно понять по названию, обыгрываются мотивы популярного, полного юмора романа Джерома К. Джерома. Собак на картине действительно не одна, как у писателя, а две. Причем обе, как видно, получили музыкальное образование. Особенно впечатляет песик, от души растягивающий меха гармошки. Тут же — матрос с веслом и странный персонаж со скрипкой, напоминающий Эйнштейна.
Вообще, гениальному чудаковатому физику на выставке повезло. Его портрет представлен аж в трех вариантах — и со скрипкой и со знаменитой трубкой. Из других знаменитостей здесь можно увидеть задумавшегося Хемингуэя, сидящего за столиком, парочку знаменитых немецких революционерок — Клару Цеткин и Розу Люксембург, изображенных в несколько ироническом духе.
Ван Гог здесь тоже присутствует, но незримо. На картине "Кафе Винсента" все погружено в цветной туман. Следуя заветам импрессионистов, Горецкая создает на полотне не столько сам образ, сколько свое впечатление от увиденного (и услышанного). В этом отношении, мне кажется, показательны картины "Уличный джаз" и "Уличные музыканты". Смотришь — и словно слышишь вольные джазовые импровизации. Или вот картина "Песня", где баянист и девушка погружены в яркое цветовое пространство. Сразу видно, что песня веселая.
В пространстве Николая Лукашука, куда зрители переместились позднее, все не менее интересно, но более грустно и элегично. Многие пейзажи здесь даны сквозь пелену дождя. Много вечерних и предвечерних, приглушенных тонов. До боли знакомые самарские места — "Хмурая Волга", "Старый мост. Село Рождествено", "Студенческий переулок", "Кирха. Дождливый день", Храм Георгия Победоносца" (весь в снегу), "Спуск к пивзаводу" — на полотнах художника навевают грусть и вызывают желание затянуть что-нибудь лирическое под гитару.
Но на иных картинах возникают смелые, энергичные, яркие мазки. Все преображается, становится праздничным, как на картине "Теплый день". И уже не так грустно.
Обе выставки продлятся до 15 апреля. Приходите, и у вас непременно появятся какие-то свои, личные ассоциации от увиденного.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(