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Общество

В Чапаевске сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома женщину с двумя детьми

ЧАПАЕВСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске два сотрудника Росгвардии помогли спасли женщину и двух ее детей из дома, в котором произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда получил информацию от дежурного отдела полиции о пожаре. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на ул. Короленко. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

По прибытии на место происшествия стражи правопорядка стали оказывать помощь сотрудникам МЧС. Хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже, и двое ее малолетних детей оказались отрезанными дымом — они не могли самостоятельно покинуть жилище. При помощи автолестницы сотрудники Росгвардии вместе с пожарными эвакуировали женщину с детьми и передали медицинским работникам. После этого патрульные оказывали активное содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и охране личного имущества граждан.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, спасателей и экстренных служб города Чапаевск жертв удалось избежать. Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.

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