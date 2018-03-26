В Чапаевске сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома женщину с двумя детьми

В Чапаевске два сотрудника Росгвардии помогли спасли женщину и двух ее детей из дома, в котором произошел пожар, сообщает пресс-служба ведомства.
Экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда получил информацию от дежурного отдела полиции о пожаре. Возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на ул. Короленко. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.
По прибытии на место происшествия стражи правопорядка стали оказывать помощь сотрудникам МЧС. Хозяйка квартиры, расположенной на пятом этаже, и двое ее малолетних детей оказались отрезанными дымом — они не могли самостоятельно покинуть жилище. При помощи автолестницы сотрудники Росгвардии вместе с пожарными эвакуировали женщину с детьми и передали медицинским работникам. После этого патрульные оказывали активное содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и охране личного имущества граждан.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии, спасателей и экстренных служб города Чапаевск жертв удалось избежать. Руководством Управления вневедомственной охраны будет рассматриваться вопрос о поощрении сотрудников.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.