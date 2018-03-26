Муниципалитеты учатся разрабатывать стратегии развития

В пятницу, 23 марта, по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области прошел обучающий семинар по вопросам методологии и организации работы по подготовке проектов муниципальных стратегий социально-экономического развития для администраций городских округов и муниципальных районов региона.

Об этом сообщает облминэкономразвития. В рамках семинара был рассмотрен ряд вопросов муниципального стратегирования: технология разработки стратегии, стратегический анализ и целеполагание, а также анализ разработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров муниципального развития. Опытом с участниками семинара поделились сотрудники кафедры региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета