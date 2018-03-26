При столкновении двух иномарок у Постникова Оврага в Самаре пострадал один человек

В воскресенье, 25 марта, участником ДТП, осложнившего движение в Октябрьском районе, стал 35-летний водитель Renault Logan, ехавший примерно в 17:00 по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Платонова в направлении ул. Лейтенанта Шмидта, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, на перекресток с ул. Новомайской он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Nissan Qashqai, под управление 35-летнего водителя, ехавшего по ул. Новомайской на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщают в ОГИБДД Самары, после ДТП в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга был доставлен 35-летний пассажир Renault Logan. Но после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Напомним, что после столкновения автомобили остановились примерно в пяти метрах друг от друга поперек проезжей части ул. Ново-Садовой, заняв две полосы. В связи с этим на ул. Ново-Садовой стала скапливаться автомобильная пробка по направлению в город.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД.