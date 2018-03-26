16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Холдинг "Мико" может вернуть контроль над комбинатом "Родник" На "Самара Арене" разбирают парник на поле Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату На строительство трамвайной линии до "Самара Арены" требуется еще 11 млн рублей Курумоч получил статус аэропорта с 4 звездами

Экономика и бизнес

Технопарк "Жигулевская долина" посетила делегация "РОСНАНО"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 20
Версия для печати

На прошлой неделе ООО "Нанотехнологический центр Самарской области", расположенный в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" посетила делегация Фонда инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО".

Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

В состав делегации вошли зампредседатель правления ООО "УК "РОСНАНО", гендиректор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, заместитель гендиректора по реализации инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслан Титов, член совета директоров ООО "Нанотехнологический центр Самарской области" Кирилл Ионов, замдиректора образовательных программ, руководитель направления по реализации образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Станислав Нисимов и старший инвестиционный менеджер департамента нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательный программ Алексей Савкин.

Гостей сопровождал вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

Целью визита стало ознакомление представителей "РОСНАНО" с деятельностью Нанотехнологического центра Самарской области, технопарка "Жигулевская долина". Напомним, "РОСНАНО" вложил в создание наноцентра в тольяттинском технопарке около 1 млрд рублей.

Также на встрече обсуждались перспективы реализации проектов с применением нанотехнологий на территории Самарской области. Участникам делегации были представлены проекты "Нанотехнологического центра Самарской области" в сфере медицины, косметологии, добычи полезных ископаемых, лабораторных исследований, строительства и улучшения защитных свойств материалов.
Основными темами беседы стали вопросы инвестиционной привлекательности проектов наноцентра, планируемые объемы рынка и сроки вывода готового продукта на рынок.

После посещения площадки "Нанотехнологического центра Самарской области" для гостей была проведена экскурсия по территории "Жигулевской долины". Последним этапом визита представителей "РОСНАНО" в технопарк стала встреча с Денисом Жидковым, директором государственного автономного учреждения Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина". В ходе совещания была представлена презентация технопарка, демонстрирующая вехи развития, успехи резидентов и перспективы технопарка на ближайшее будущее. Главной темой обсуждения стали вопросы привлекательности размещения компаний из сферы малого и среднего бизнеса на территории технопарка, возможности и реализация продвижения разработок резидентов и вывода готового продукта на рынок.

ТЭК&Химия №8

АПК&Пищепром №13

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

Фото на сайте

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

Выбор хозяйки: как накрыть стол на одну зарплату

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1