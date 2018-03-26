Технопарк "Жигулевская долина" посетила делегация "РОСНАНО"

На прошлой неделе ООО "Нанотехнологический центр Самарской области", расположенный в технопарке в сфере высоких технологий "Жигулевская Долина" посетила делегация Фонда инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО".
Об этом сообщает пресс-служба технопарка.
В состав делегации вошли зампредседатель правления ООО "УК "РОСНАНО", гендиректор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, заместитель гендиректора по реализации инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ Руслан Титов, член совета директоров ООО "Нанотехнологический центр Самарской области" Кирилл Ионов, замдиректора образовательных программ, руководитель направления по реализации образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ Станислав Нисимов и старший инвестиционный менеджер департамента нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательный программ Алексей Савкин.
Гостей сопровождал вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Целью визита стало ознакомление представителей "РОСНАНО" с деятельностью Нанотехнологического центра Самарской области, технопарка "Жигулевская долина". Напомним, "РОСНАНО" вложил в создание наноцентра в тольяттинском технопарке около 1 млрд рублей.
Также на встрече обсуждались перспективы реализации проектов с применением нанотехнологий на территории Самарской области. Участникам делегации были представлены проекты "Нанотехнологического центра Самарской области" в сфере медицины, косметологии, добычи полезных ископаемых, лабораторных исследований, строительства и улучшения защитных свойств материалов.
Основными темами беседы стали вопросы инвестиционной привлекательности проектов наноцентра, планируемые объемы рынка и сроки вывода готового продукта на рынок.
После посещения площадки "Нанотехнологического центра Самарской области" для гостей была проведена экскурсия по территории "Жигулевской долины". Последним этапом визита представителей "РОСНАНО" в технопарк стала встреча с Денисом Жидковым, директором государственного автономного учреждения Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" — управляющей компании технопарка "Жигулевская долина". В ходе совещания была представлена презентация технопарка, демонстрирующая вехи развития, успехи резидентов и перспективы технопарка на ближайшее будущее. Главной темой обсуждения стали вопросы привлекательности размещения компаний из сферы малого и среднего бизнеса на территории технопарка, возможности и реализация продвижения разработок резидентов и вывода готового продукта на рынок.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.