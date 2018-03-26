Минэкономразвития области отчиталось о реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

В пятницу, 23 марта, на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при профильном комитете Самарской губдумы руководитель управления проектной работы и организационного развития министерства экономического развития, инвестиций и торговли области Любовь Рожкова рассказала о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

Информация была принята к сведению.

Данные целевые модели были утверждены по поручению президента РФ. Всего их 12. Для них определены целевые значения и показатели оценки их достижения. Их результаты сказываются на национальном рейтинге.

Согласно предварительным итогам внедрения моделей в губернии в 2017 г., целевые показатели составили 94%. Полностью выполнены показатели по направлениям: "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения", "Подключение (техническое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения", "Качество инвестиционного портала субъекта РФ", "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности", "Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" и "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъектов РФ".

96% достигли показатели по модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества", по 94% — "Поддержка малого и среднего предпринимательства" и "Осуществление контрольно-надзорной деятельности", 92% — "Технологическое присоединение к электрическим сетям", 79% — "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" и 78% — "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование".

По словам представителя минэкономразвития области, есть несколько причин, по которым модели не смогли достичь 100%-ого уровня исполнения.

К примеру, по направлению "Получение разрешений на строительство" это связано с тем, что не во всех муниципалитетах разработаны местные нормативы градостроительного проектирования и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также не предоставляются по принципу "одного окна" услуги по заключению договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Любовь Рожкова отметила, что в текущем году работа по направлениям, которые не были внедрены на 100%, будет продолжена. Планируется, что все показатели будут выполнены полностью до 30 сентября 2018 года.