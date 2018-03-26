Минэкономразвития области отчиталось о реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

В пятницу, 23 марта, на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при профильном комитете Самарской губдумы руководитель управления проектной работы и организационного развития министерства экономического развития, инвестиций и торговли области Любовь Рожкова рассказала о ходе реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
Информация была принята к сведению.
Данные целевые модели были утверждены по поручению президента РФ. Всего их 12. Для них определены целевые значения и показатели оценки их достижения. Их результаты сказываются на национальном рейтинге.
Согласно предварительным итогам внедрения моделей в губернии в 2017 г., целевые показатели составили 94%. Полностью выполнены показатели по направлениям: "Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения", "Подключение (техническое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения", "Качество инвестиционного портала субъекта РФ", "Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности", "Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами" и "Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъектов РФ".
96% достигли показатели по модели "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества", по 94% — "Поддержка малого и среднего предпринимательства" и "Осуществление контрольно-надзорной деятельности", 92% — "Технологическое присоединение к электрическим сетям", 79% — "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" и 78% — "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование".
По словам представителя минэкономразвития области, есть несколько причин, по которым модели не смогли достичь 100%-ого уровня исполнения.
К примеру, по направлению "Получение разрешений на строительство" это связано с тем, что не во всех муниципалитетах разработаны местные нормативы градостроительного проектирования и программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также не предоставляются по принципу "одного окна" услуги по заключению договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.
Любовь Рожкова отметила, что в текущем году работа по направлениям, которые не были внедрены на 100%, будет продолжена. Планируется, что все показатели будут выполнены полностью до 30 сентября 2018 года.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?