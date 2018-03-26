В Самаре в ходе строительных работ на ул. Фрунзе обнаружены надгробия XIX–XX веков

В Самаре в ходе проведения работ на ул. Фрунзе в районе дома № 161 обнаружены фрагменты надгробных плит, сообщает региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия. В ходе осмотра места проведения было установлено, что строителями были обнаружены надгробные памятники XIX - начала XX века.
Всего было обнаружено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.
Ведомство просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.
Ознакомиться с изображениями надгробий и информацией о них можно на сайте ведомства.
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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
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Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.