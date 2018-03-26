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Общество

В Самаре в ходе строительных работ на ул. Фрунзе обнаружены надгробия XIX–XX веков

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ходе проведения работ на ул. Фрунзе в районе дома № 161 обнаружены фрагменты надгробных плит, сообщает региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия. В ходе осмотра места проведения было установлено, что строителями были обнаружены надгробные памятники XIX - начала XX века.

Фото: культурного наследия Управление государственной охраны объектов

Всего было обнаружено порядка 25 фрагментов, на некоторых из них сохранились надписи.

Ведомство просит всех, кто располагает какой-либо информацией об умерших захороненных под обнаруженными фрагментами, сообщить в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области по адресу: 443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85 (тел. (846) 200-17-40) или на электронный адрес: ugookn@samregion.ru.

Ознакомиться с изображениями надгробий и информацией о них можно на сайте ведомства.

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