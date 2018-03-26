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Общество

"С животными нельзя": как незрячая девушка с собакой-поводырем борется за свои права

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оля Лифанова — инвалид по зрению, ее глаза — собака-поводырь Гера. В течение полутора лет девушка и нежно-желтый лабрадор пытаются вместе переступать и обходить стороной невежество, но, к сожалению, чаще всего сталкиваются со стеной непонимания. Оля сделала наклейки "С собакой-поводырем вход разрешен" и решила разместить их на городских объектах. Идея понравилась далеко не всем — Оля зайти с Герой во многие эти учреждения не смогла…

"Я — незрячая "

"Я буду ждать вас на автобусной остановке", — сообщает Оля в телефонном разговоре. Спустя несколько минут, мы встречаемся с ней на перекрестке улиц Ленинградской и Фрунзе. Оля приехала на автобусе. Не одна. Одной было бы намного сложнее.

Солнце, хлюпающая грязь под ногами. На остановке стоит невысокого роста брюнетка с кудрявыми волосами. В одной руке — белая трость, в другой поводок Геры — нежно-желтой масти лабрадор с добрыми глазами.

На Олю и Геру не обращают внимания прохожие: обычная девушка с обычной собакой. Необычные они обе. Оля практически не видит — только очертания и силуэты. Несмотря на это, она успешный специалист и сотрудник "Инклюзивного клуба добровольцев".

У необычной девушки есть обычная жизнь: работа, покупки, поездки, путешествия. Полтора года назад Оля решила, что преодолевать расстояния и ориентироваться в городском пространстве будет легче вдвоем — так у нее появилась Гера — профессиональная собака-поводырь со всеми необходимыми документами.

Каждый день Оля с Герой ездят на автобусах, решают рабочие вопросы, ходят в магазины за продуктами, в аптеки и не только. При этом они постоянно слышат фразу: "С собакой у нас вход запрещен". После чего Ольга пытается объяснять, что между "просто" собакой и собакой-поводырем есть большая разница.

Люди не сразу слышат Олин довод: "Я — незрячая", потому что это не бросается в глаза. Глаза у Оли мягко-зеленого цвета, совсем не мутные, она не ходит в черных очках. Но она хочет просто ходить, как и все, и не иметь проблем с тем, чтобы зайти в какое-то учреждение.

Оля — автор добровольческого проекта "С собакой все пути открыты". Некоторое время назад она решила провести эксперимент. Девушка заказала наклейки "С собакой-поводырем вход разрешен!". Она хотела размещать их на входной двери в магазинах и других заведениях. Понятно, что незрячий человек все равно бы не узнал об их существовании, но, как считает девушка, это важнее для администраторов и посетителей заведений.

Активистка начала со своего района. К эксперименту с трудом, но подключились некоторые сетевые магазины около ее дома. Те, в которые она каждый день ходит за продуктами. С трудом, потому что, как правило, слышит фразу: "С собакой нельзя", потом Оля цитирует Федеральный закон о социальной защите инвалидов. Но часто доводы владельцев или руководителей учреждений на этом заканчиваются.

"С собаками нельзя!"

Улица Ленинградская для Оли и Геры оказывается тоже туристическим маршрутом. Здесь они бывают редко и знакомых продавцов-администраторов нет. Вместе с нашей съемочной группой заходим в один из сетевых ресторанов китайской кухни.

Бизнес-ланч, много посетителей. На Олю с Герой смотрят все, особенно, озадаченная официантка, которая тихо произносит привычное: "Девушка, с собаками у нас нельзя". Оля привычно объясняет закон, просит позвать администратора, та, приветливо предлагает присесть и также приветливо забирает наклейку и обещает повесить на входную дверь, но с разрешения начальства. Начальства, естественно, нет на месте.

Кондитерская напротив. Девушки за прилавком, отрываясь от большого количества покупателей и ароматов сдобы, сообщают громко: "Собакам тут не место", Оля объясняет, что она незрячая. Девушки из-за кассы отвечают ей, что всю необходимую информацию она может почитать на стенде, а сейчас им некогда — люди голодные.Мы с Олей встаем в очередь, с голодными людьми, подходит наш черед.

Оля объясняет продавщице, что хочет разместить на двери наклейку о том, что с собакой-поводырем вход разрешен. Девушка, накормившая всех голодных, уходит в подсобку, возвращается и сообщает, что наклейку Оля может оставить, а дальше — как начальство захочет. Оля гордо разворачивается, с первого раза находит ручку входной двери и мы оказываемся на улице.

"Да, так часто бывает, конечно, мне обидно, — объясняет она. — Но вариантов других нет: я хочу жить активной привычной жизнью, не сидеть дома, двигаться постоянно, а, значит, надо бороться за свои права".

С Олиной уверенностью мы заходим в ТЦ "Опера". Охранник в спину нам кричит, что с собакой вход запрещен и переходит от слов к делу. Молодой человек преграждает хрупкой Оле и лабрадору путь и вызывает себе подкрепление. Мужественный хранитель территории просит ее не двигаться с места, пока не будет получено на то разрешение. Оля удивлена, но улыбается. Гера смотрит с непониманием на молодого человека.

Второй охранник, покрепче и пошире в плечах, неодобрительно смотрит на девушку и пса. Не наблюдая страха в глазах Оли и Геры, он тоже сообщает, чтобы сидели здесь, теперь уже он, как старший, пойдет за подкреплением.

"Все, что происходит — неправильно. Попытка препятствования человеку с собакой-поводырем — нарушение закона, свои права я могу отстаивать даже через суд. Представьте, что я бы торопилась по делам, а тут такое", — Оля пожимает плечами.

Нам становится стыдно за происходящее, особенно за второго охранника.

Спустя время к нам выходит женщина, которая представляется администратором, Оля не рассказывает о том, как ее встретили мужчины, она предлагает разместить на двери торгового центра наклейку: "С собакой-поводырем вход разрешен!". Администратор учтиво интересуется сколько Оле необходимо наклеек: две, три, на каких именно дверях. Девушка с улыбкой объясняет, что достаточно одной и уходит, улыбаясь. Администратор и двое охранников растворяются без извинений.

Казалось бы, уже стоит остановиться, но Оля не из таких. Аптека — уж там точно примут и пустят без проблем незрячего человека с собакой-поводырем. Оля успевает открыть дверь, а фармацевт из-за прилавка уже просит ее выйти. Дальше диалог состоит из споров. Оля называет статью федерального закона, а фармацевт сообщает: "Умных тут много развелось и на всех свои законы". На вопрос девушки: "Как же ей, незрячей купить лекарства"  — продавец пожимает плечами. Мы выходим. Никак не купить.

Единственным местом, где Оле не кричат с просьбой выйти становится магазин оригинальных подарков на ул. Молодогвардейской. Молодые ребята-владельцы без проблем вешают на входную дверь наклейку и желают Оле и Гере хорошего дня. Просто, без всяких конфликтов, без выяснений.

Улица Ленинградская — часть туристического маршрута. Мы зашли в ресторан, кондитерскую, торговый центр, аптеку и магазин подарков. Из пяти заведений согласились повесить ярко-желтую наклейку только в одном. Хотя бы одно из пяти — значит на одно меньше. Оля с Герой уже сегодня совершили маленький подвиг, а дальше им надо торопиться на работу.

Выдержка из ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗП:
"Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации)".

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