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Туризм Общество

К ЧМ-2018 в Самаре организуют выставочный дом Коста-Рики

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Торгово-Промышленная палата Самарской области выступит организатором по созданию на время проведения игр ЧМ-2018 выставочного дома Коста-Рики в Самаре, сообщает пресс-служба ТПП СО.

Фото: пресс-служба ТПП СО

Договоренность об этом была достигнута 19 марта в ходе визита президента Палаты по туризму и торговле Коста-Рика — Россия Эрнесто Хименеса Моралеса. В рамках встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Самарской области он рассказал о состоянии и перспективах развития республики Коста-Рика и выступил с предложением сотрудничества с ТПП СО в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, в частности, с проведением 17 июня футбольного матча между сборной Коста-Рики и сборной Сербии на территории стадиона "Самара Арена".

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев поддержал инициативу и настроен на дальнейшее сотрудничество по данному вопросу.

Как отмечают в релизе, выставочный дом Коста-Рики позволит привлечь внимание тур-операторов и граждан к достопримечательностям страны, а также расскажет о других возможных направлениях сотрудничества Самарской области с государством из Центральной Америки. Коста-Рика активно развивает сектор высокотехнологического производства, экологического туризма, поставки фруктов и кофе. В свою очередь страна заинтересована не только в привлечении российских туристов, но и в поставке автомобильной техники, налаживанию связей в наукоемких отраслях.

По данным ТПП СО, Коста-Рика не имеет армии и все средства направляются на создание условий по развитию промышленности и экономики. При этом страна постоянно наращивает направление эко-туризма. Более 20% страны являются особыми экологически чистыми парками и их число растет год от года.

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