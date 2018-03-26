Ремонт улично-дорожной сети в Суходоле обойдется в 10 млн рублей

Управление заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства Сергиевского района подвело итога аукциона на выполнение ремонта улично-дорожной сети пос. Суходол. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
На торги было подано две заявки.
По результатам аукциона победителем был признано ООО "ТрансСервис". Компания выполнит все необходимые работы за 10 млн рублей.
Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит выполнить ремонт улично-дорожной сети пос. Суходол ул. Чуваскина. В настоящее время на всем протяжении улицы продольный и поперечный профиль нарушен, наблюдается колейность, укрепление обочин отсутствует. Подрядчик должен будет восстановить дорожную одежду и укрепить обочины.
Работы необходимо будет выполнить в течение месяца с момента заключения контракта. По условиям контракта гарантия на на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит пять лет, на нижний слой покрытия — восемь лет, на основание дорожной одежды — 10 лет, на земляное полотно — 15 лет, на искусственные сооружения — 10 лет, на другие элементы обустройства — два года.
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Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.