Команда Самарской области приняла участие в III интеллектуальной олимпиаде ПФО

В Саранске (Республика Мордовия) 24 марта состоялось торжественное награждение победителей и призеров интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".
В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов по пяти направлениям ("Программирование", "Робототехника", "Парламентские дебаты", "Управленческие поединки" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?") боролись более 200 студентов из всех регионов Поволжья.
Их знания оценивала профессиональная экспертная комиссия, в которую вошли ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.
На церемонии закрытия от имени полномочного представителя президента России Михаила Бабича участников интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.
"Это соревнование является одним из наиболее важных для молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Создание среды творческого общения молодых интеллектуалов — одна из задач вузов и органов государственной власти. Благодаря олимпиаде созданы новые стимулы и мотивы ее деятельности, сама жизнь студентов в высших учебных заведениях стала разнообразнее и интереснее", — сказал Паньшин.
По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Татарстан, которой был вручен кубок полномочного представителя президента РФ в ПФО.
Самарская команда в общем зачете заняла седьмое место. Регион на олимпиаде представляло 14 человек. Это наиболее успешные и эрудированные студенты Самарского университета, СамГТУ, СамГМУ и СГЭУ.
По итогам соревнований по программированию Айдар Фаттахов и Сергей Димитров получили четвертое место, Иван Ракитин и Роман Тумаков — седьмое место в робототехнике. Все они студенты Самарского университета. Восьмое место самарская команда заняла в парламентских дебатах и в игре "Что? Где? Когда?". В управленческих поединках Самара — на последнем месте.
Напомним, интеллектуальная олимпиада среди студентов — это общественный проект, который был выбран из 14 конкурсных работ молодежным советом ПФО на окружном форуме "iВолга — 2015" и традиционно проходит в Мордовии.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)