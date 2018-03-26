Команда Самарской области приняла участие в III интеллектуальной олимпиаде ПФО

В Саранске (Республика Мордовия) 24 марта состоялось торжественное награждение победителей и призеров интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов "IQ ПФО".

В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов по пяти направлениям ("Программирование", "Робототехника", "Парламентские дебаты", "Управленческие поединки" и интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?") боролись более 200 студентов из всех регионов Поволжья.

Их знания оценивала профессиональная экспертная комиссия, в которую вошли ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

На церемонии закрытия от имени полномочного представителя президента России Михаила Бабича участников интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.

"Это соревнование является одним из наиболее важных для молодежной политики в Приволжском федеральном округе. Создание среды творческого общения молодых интеллектуалов — одна из задач вузов и органов государственной власти. Благодаря олимпиаде созданы новые стимулы и мотивы ее деятельности, сама жизнь студентов в высших учебных заведениях стала разнообразнее и интереснее", — сказал Паньшин.

По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Республики Татарстан, которой был вручен кубок полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Самарская команда в общем зачете заняла седьмое место. Регион на олимпиаде представляло 14 человек. Это наиболее успешные и эрудированные студенты Самарского университета, СамГТУ, СамГМУ и СГЭУ.

По итогам соревнований по программированию Айдар Фаттахов и Сергей Димитров получили четвертое место, Иван Ракитин и Роман Тумаков — седьмое место в робототехнике. Все они студенты Самарского университета. Восьмое место самарская команда заняла в парламентских дебатах и в игре "Что? Где? Когда?". В управленческих поединках Самара — на последнем месте.

Напомним, интеллектуальная олимпиада среди студентов — это общественный проект, который был выбран из 14 конкурсных работ молодежным советом ПФО на окружном форуме "iВолга — 2015" и традиционно проходит в Мордовии.