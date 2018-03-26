И.о. управляющего отделением "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка РФ назначена Марина Мясникова

Управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Константин Суриков покинул пост 19 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Центробанка.
В настоящее время обязанности управляющего исполняет Марина Мясникова. Ранее она занимала должность заместителя управляющего.
Напомним, что 7 марта стало известно о том, что начальник отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Константин Суриков уволен по собственному желанию.
Он возглавлял самарское подразделение с февраля 2011 года. Предшественником Сурикова был Виктор Данилин, руководивший отделением 20 лет.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.