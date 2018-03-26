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Банки Финансы

И.о. управляющего отделением "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка РФ назначена Марина Мясникова

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Константин Суриков покинул пост 19 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе Центробанка.

В настоящее время обязанности управляющего исполняет Марина Мясникова. Ранее она занимала должность заместителя управляющего.

Напомним, что 7 марта стало известно о том, что начальник отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Константин Суриков уволен по собственному желанию.

Он возглавлял самарское подразделение с февраля 2011 года. Предшественником Сурикова был Виктор Данилин, руководивший отделением 20 лет.

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