Выручка "Авиаагрегата" за 2017 год составила 4,5 млрд рублей

Самарское предприятие "Авиаагрегат", входящее в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, подвело итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
Как сообщает сайт Ростеха, выручка предприятия возросла на 62% по отношению к 2016 г., составив 4,45 млрд рублей.
В 2017 г. компания проводила работы по оптимизации системы производственного планирования, реорганизации производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, введено в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, в прошлом году на предприятии была завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов, благодаря которым стали доступны новые технологические процессы. В рамках первого проекта — "Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы" — предприятие приобрело 15 единиц оборудования на 554,2 млн руб., в том числе в 2017 г. — 11 единиц на 504,3 млн рублей. По итогам второго проекта — "Реконструкция и техническое перевооружение металлургического производства цеха № 3" — производственные мощности пополнились 17 единицами оборудования на 452,4 млн рублей (из них в 2017 г. — 4 единицами на 133,4 млн рублей).
Также предприятию удалось повысить эффективность управления затратами, что привело к значительному росту рентабельности по валовой прибыли. В планах руководства компании на 2018 год увеличить выручку более чем на 1 млрд руб. до 5,5 млрд рублей.
"Высоких финансовых показателей нам удалось добиться благодаря реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности управления и деятельности нашего предприятия, обеспечение его финансовой устойчивости и безубыточности", — объяснил генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.