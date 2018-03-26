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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Выручка "Авиаагрегата" за 2017 год составила 4,5 млрд рублей

Авиаагрегат САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское предприятие "Авиаагрегат", входящее в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех, подвело итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Как сообщает сайт Ростеха, выручка предприятия возросла на 62% по отношению к 2016 г., составив 4,45 млрд рублей.

В 2017 г. компания проводила работы по оптимизации системы производственного планирования, реорганизации производственных мощностей по продуктово-технологическому принципу, введено в эксплуатацию современное высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, в прошлом году на предприятии была завершена реализация двух крупных инвестиционных проектов, благодаря которым стали доступны новые технологические процессы. В рамках первого проекта — "Техническое перевооружение и реконструкция производственной базы" — предприятие приобрело 15 единиц оборудования на 554,2 млн руб., в том числе в 2017 г. — 11 единиц на 504,3 млн рублей. По итогам второго проекта — "Реконструкция и техническое перевооружение металлургического производства цеха № 3" — производственные мощности пополнились 17 единицами оборудования на 452,4 млн рублей (из них в 2017 г. — 4 единицами на 133,4 млн рублей).

Также предприятию удалось повысить эффективность управления затратами, что привело к значительному росту рентабельности по валовой прибыли. В планах руководства компании на 2018 год увеличить выручку более чем на 1 млрд руб. до 5,5 млрд рублей.

"Высоких финансовых показателей нам удалось добиться благодаря реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности управления и деятельности нашего предприятия, обеспечение его финансовой устойчивости и безубыточности", — объяснил генеральный директор "Авиаагрегата" Олег Брындин.

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