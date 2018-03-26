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Олимпийские Спорт

В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

БЕЗЕНЧУК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчуке, 23 и 24 марта, состоялся первый этап IV открытых соревнований по боксу, посвященные памяти спортивного журналиста и общественного деятеля Владимира Кейлина.

В сентябре 2014 года Владимир Кейлин трагически ушел из жизни. Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва "Ринг" стали инициаторами и организаторами проведения открытых соревнований по боксу, посвященных памяти Владимира  Кейлина, которые стали традиционными. Перед началом соревнований все участники, тренеры, судьи и зрители почтили его память минутой молчания.

Ежегодный кворум участников достаточно высокий и организаторы проводят соревнования в два этапа. Первый этап 23–24 марта насчитывал более 180 боксеров из городов Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Безенчукского, Хворостянского, Кинель-Черкасского, Похвисневского, Большечерниговского, Красноармейского районов нашего региона. Поддержали проведение соревнований боксеры Ульяновской, Оренбургской областей и республики Таджикистан.

Второй этап соревнований продолжится 30–31 марта. 30 марта — предварительные бои, 31 марта — финальные бои с 11:30, сообщает министерство спорта Самарской области.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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