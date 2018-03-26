В Безенчуке стартовали соревнования по боксу памяти Владимира Кейлина

В Безенчуке, 23 и 24 марта, состоялся первый этап IV открытых соревнований по боксу, посвященные памяти спортивного журналиста и общественного деятеля Владимира Кейлина.

В сентябре 2014 года Владимир Кейлин трагически ушел из жизни. Федерация бокса Безенчукского района и школа бокса олимпийского резерва "Ринг" стали инициаторами и организаторами проведения открытых соревнований по боксу, посвященных памяти Владимира Кейлина, которые стали традиционными. Перед началом соревнований все участники, тренеры, судьи и зрители почтили его память минутой молчания.

Ежегодный кворум участников достаточно высокий и организаторы проводят соревнования в два этапа. Первый этап 23–24 марта насчитывал более 180 боксеров из городов Самара, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, Безенчукского, Хворостянского, Кинель-Черкасского, Похвисневского, Большечерниговского, Красноармейского районов нашего региона. Поддержали проведение соревнований боксеры Ульяновской, Оренбургской областей и республики Таджикистан.

Второй этап соревнований продолжится 30–31 марта. 30 марта — предварительные бои, 31 марта — финальные бои с 11:30, сообщает министерство спорта Самарской области.