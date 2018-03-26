В Самаре провели Единый день ГТО

В Самаре, 24 марта, в спортивном комплексе "МТЛ Арена" состоялась акция, посвященная 4-х летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) — "Единый день ГТО". В мероприятии приняли участие более 700 человек.
В торжественной церемонии открытия принял участие и.о.министра спорта Самарской области Андрей Харин.
В первой половине дня прошел финальный этап соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте 6-7 лет. По итогам спортивной программы соревнований в "Полосе препятствий ГТО" победителем стал детский сад № 378, 2 место занял детский сад № 407, 3 место у детского сада № 83. Юные участники также смогли выполнить нормативы комплекса. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО и сертификаты участников от министерства спорта Самарской области.
Одним из главных событий стала торжественная церемония награждения знаками отличия за успешное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО в 2017 году.
Также в рамках мероприятия состоялось официальное и тестовое выполнение нормативов ГТО для участников в возрасте от 6 до 70 лет и старше по отдельным видам испытаний.
На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Любой желающий смог принять участие в конкурсе и розыгрыше призов, среди которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО и сертификаты на посещение фитнес-клуба "МТЛ Арена", сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.