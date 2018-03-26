В Самаре провели Единый день ГТО

В Самаре, 24 марта, в спортивном комплексе "МТЛ Арена" состоялась акция, посвященная 4-х летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) — "Единый день ГТО". В мероприятии приняли участие более 700 человек.

В торжественной церемонии открытия принял участие и.о.министра спорта Самарской области Андрей Харин.

В первой половине дня прошел финальный этап соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте 6-7 лет. По итогам спортивной программы соревнований в "Полосе препятствий ГТО" победителем стал детский сад № 378, 2 место занял детский сад № 407, 3 место у детского сада № 83. Юные участники также смогли выполнить нормативы комплекса. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО и сертификаты участников от министерства спорта Самарской области.

Одним из главных событий стала торжественная церемония награждения знаками отличия за успешное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО в 2017 году.

Также в рамках мероприятия состоялось официальное и тестовое выполнение нормативов ГТО для участников в возрасте от 6 до 70 лет и старше по отдельным видам испытаний.

На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Любой желающий смог принять участие в конкурсе и розыгрыше призов, среди которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО и сертификаты на посещение фитнес-клуба "МТЛ Арена", сообщает министерство спорта Самарской области.