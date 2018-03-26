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РСХБ предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке 6%

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на покупку квартиры на первичном рынке в рамках новой Программы государственного субсидирования ипотеки под 6%.

Участниками Программы могут стать семьи, где с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок.

Рефинансирование ипотечного кредита по льготной Программе позволяет изменить процентную ставку, срок кредита, размер ежемесячного платежа, привлечь созаемщиков и выплачивать ипотечный кредит на более выгодных условиях.

При рефинансировании ставка 6% действует 3 года при рождении второго ребенка и 5 лет при рождении третьего. После окончания льготного периода процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов Российской Федерации — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Оформление заявки на рефинансирование или получение нового кредита в рамках Программы государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения того, что в семье после 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок.

Гид потребителя

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