РСХБ предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке 6%

Россельхозбанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит на покупку квартиры на первичном рынке в рамках новой Программы государственного субсидирования ипотеки под 6%.

Участниками Программы могут стать семьи, где с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй или третий ребенок.

Рефинансирование ипотечного кредита по льготной Программе позволяет изменить процентную ставку, срок кредита, размер ежемесячного платежа, привлечь созаемщиков и выплачивать ипотечный кредит на более выгодных условиях.

При рефинансировании ставка 6% действует 3 года при рождении второго ребенка и 5 лет при рождении третьего. После окончания льготного периода процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 процентных пункта.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для других регионов Российской Федерации — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Оформление заявки на рефинансирование или получение нового кредита в рамках Программы государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету документов при условии предоставления подтверждения того, что в семье после 1 января 2018 г. родился второй или третий ребенок.