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Олимпийские Спорт

Самарские фехтовальщики завоевали два "золота" первенства России

СОЧИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи состоялось первенство страны по фехтованию среди спортсменов до 24 лет, на котором за медали боролись сильнейшие молодые фехтовальщики России. Спортсмены Самарской области завоевали три медали, из них две — золотых.

Фото: http://sport.mstm.samregion.ru

В турнире шпажисток первое место заняла Ирина Охотникова. В финале она уверенно победила Анастасию Корнееву из Татарстана.

В соревнованиях рапиристов выступали братья Бородачевы — Антон и Кирилл. В полуфинале им пришлось выйти друг против друга. Сильнее оказался Кирилл, а его брату досталась бронза. В финале Кирилл Бородачев взял вверх над Александром Сироткиным из Ярославской области, став победителем первенства России, сообщает министерство спорта Самарской области.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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