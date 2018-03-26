Самарские фехтовальщики завоевали два "золота" первенства России

В Сочи состоялось первенство страны по фехтованию среди спортсменов до 24 лет, на котором за медали боролись сильнейшие молодые фехтовальщики России. Спортсмены Самарской области завоевали три медали, из них две — золотых.

В турнире шпажисток первое место заняла Ирина Охотникова. В финале она уверенно победила Анастасию Корнееву из Татарстана.



В соревнованиях рапиристов выступали братья Бородачевы — Антон и Кирилл. В полуфинале им пришлось выйти друг против друга. Сильнее оказался Кирилл, а его брату досталась бронза. В финале Кирилл Бородачев взял вверх над Александром Сироткиным из Ярославской области, став победителем первенства России, сообщает министерство спорта Самарской области.