Амнистия первого замглавы Похвистнева устояла в апелляции

Самарский областной суд рассмотрел повторно уголовное дело в отношении первого замглавы города Похвистнева Николая Вазлева.
Напомним, его обвиняли в совершении трех преступлений: злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.
В основу уголовного дела легло строительство домов для переселенцев из аварийного жилья - дом №43б на ул. Бережкова вызвал множество нареканий, строителей даже заподозрили в использовании уже бывших в употреблении стройматериалов.
Летом 2015 г. Анатолия Васильева - руководителя компании ЗАО "Сервисторгстрой", которая вела строительство, - признали виновным в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его приговорили к трем годам и одному месяцу условного лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. и испытательным сроком два с половиной года.
В марте 2016 г. уголовное дело Николая Вазлева передали для рассмотрения в Похвистневский районный суд, где 29 июня 2016 г. он был оправдан по всем статьям. Самарский областной суд подобное решение отменил и дело вернул на новое рассмотрение.
По итогам повторного судебного разбирательства в конце декабря прошлого года Николая Вазлева признали виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, за что его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком, но от наказания и судимости сразу освободили по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. По остальным статьям обвинения за Вазлевым признали право на реабилитацию.
Этот приговор был одновременно обжалован и прокуратурой, и адвокатом подсудимого. На прошлой неделе Самарский областной суд поставил точку: приговор Николаю Вазлеву оставлен без изменений.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.