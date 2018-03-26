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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в международной экологической акции "Час Земли"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в международной экологической акции "Час Земли". В минувшую субботу, 24 марта, с 20.30 до 21.30 по местному времени была выключена подсветка административных зданий структур предприятия.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Ровно на час погасла подсветка офисов аппарата управления, Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ). На линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях была отключена подсветка административно-бытовых корпусов.

В своей деятельности АО "Транснефть - Приволга" стремится привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. Ежегодно проводятся мероприятия по поддержанию системы экологического и энергетического менеджмента на уровне, соответствующем высоким стандартам.

Текущий год объявлен в организациях ПАО "Транснефть" Годом энергосбережения. Основная цель — снижение потребления энергоресурсов, сокращение затрат на потребление электроэнергии путем внедрения в производство менее энергоемкого оборудования и альтернативных источников энергии. Своим участием в международной акции "Час земли" АО "Транснефть - Приволга" проявило неравнодушное отношение к вопросам экологической безопасности и сбережения энергоресурсов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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