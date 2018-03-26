АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в международной экологической акции "Час Земли". В минувшую субботу, 24 марта, с 20.30 до 21.30 по местному времени была выключена подсветка административных зданий структур предприятия.

Ровно на час погасла подсветка офисов аппарата управления, Самарского, Волгоградского, Саратовского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ). На линейных производственно-диспетчерских и нефтеперекачивающих станциях была отключена подсветка административно-бытовых корпусов.

В своей деятельности АО "Транснефть - Приволга" стремится привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе и ее ресурсам. Ежегодно проводятся мероприятия по поддержанию системы экологического и энергетического менеджмента на уровне, соответствующем высоким стандартам.

Текущий год объявлен в организациях ПАО "Транснефть" Годом энергосбережения. Основная цель — снижение потребления энергоресурсов, сокращение затрат на потребление электроэнергии путем внедрения в производство менее энергоемкого оборудования и альтернативных источников энергии. Своим участием в международной акции "Час земли" АО "Транснефть - Приволга" проявило неравнодушное отношение к вопросам экологической безопасности и сбережения энергоресурсов.