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ВТБ начал автоматическую инкассацию магазинов АШАН

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ и АШАН запустили пилотный проект по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для инкассации выручки компании. В марте в одном из крупноформатных магазинов торговой сети АШАН в Москве была установлена АДМ, позволяющая автоматически проверять подлинность купюр, производить пересчет инкассируемых средств и зачислять их на счет компании в онлайн-режиме.

АДМ позволяет оптимизировать процесс инкассации как для компании, так и для банка, поскольку он имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией. Размещенная на территории магазина АШАН автоматизированная депозитная машина обеспечила возможность компании сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7, а также сократить количество заездов инкассаторской машины.

Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ Гуриндер Нихал отметил: "ВТБ имеет значительный опыт разработки и реализации транзакционных решений для клиентов с использованием автоматической депозитной машины. Мы предлагаем своим клиентам максимально простое и быстрое внедрение технологии и комплексное обслуживание АДМ, в том числе за счет того, что интегратор решения, компания "МультиКарта", входит в состав группы ВТБ".

Финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Елена Тишакова отметила: "На время пилота перед нами стоит важная задача: с учетом текущих объемов инкассируемой выручки, изменений в течение недели и других параметров оценить потребность компании в АДМ, в том числе оптимальный для нас объем купюроприемника и количество необходимых машин. На текущий момент, по результатам первых недель пилота, мы довольны качеством сопровождения, а также оперативностью, с которой был запущен проект".

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