Обвинение в смерти ребенка в самарской стоматологии предъявлено анестезиологу

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение врачу анестезиологу-реаниматологу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщили в следственном ведомстве.
Как сообщалось ранее, 23 июля 2017 года в стоматологической клинике "Практик" пятилетнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна. После применения нескольких медикаментозных препаратов у пациента произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.
"По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — уточняют в СУ СК РФ по Самарской области.
Также в следствии сообщили, что врач вину не признал. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.