Обвинение в смерти ребенка в самарской стоматологии предъявлено анестезиологу

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области предъявлено обвинение врачу анестезиологу-реаниматологу в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщили в следственном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 23 июля 2017 года в стоматологической клинике "Практик" пятилетнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна. После применения нескольких медикаментозных препаратов у пациента произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

"По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — уточняют в СУ СК РФ по Самарской области.

Также в следствии сообщили, что врач вину не признал. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.