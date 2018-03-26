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Завод "Кнауф" в Чапаевске запустят в 2018 году

ЧАПАЕВСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод "Кнауф" в Чапаевске запустят в 2018 году. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета минтруда, занятости и миграционной политики Самарской области, которое состоялось 23 марта в Чапаевске.

Фото: ФОТО АВТОРА

Первым пунктом визита стал чапаевский филиал ООО "Кнауф Гипс Челябинск". Завод по производству гипсового вяжущего и сухих строительных смесей, объем инвестиций в который оценивался более чем в 1,2 млрд руб., сейчас в режиме пусконаладки. Директор филиала Антон Назаров показывает площадку завода, производство на котором пока не запущено в полную силу. После банкротства генподрядчика предприятию пришлось достраивать завод своими силами, что и сдвинуло сроки сдачи. Предприятие пока работает в тестовом режиме, официальный запуск планируется в этом году.

Сейчас на предприятии трудится более 30 человек, после запуска будет 60. Предусмотрена программа обучения в филиалах и в учебных центрах группы "Кнауф". Последние взаимодействуют с учебными учреждениями. Вкладывая свои инвестиции в завод его руководство решало и задачу импортозамещения: большая часть оборудования на нем — российского производства. Упаковочные мешки, от качества которых зависит срок хранения продукции — тоже наши, отечественные. Завод по производству сухих строительных смесей является якорным резидентом индустриального парка "Чапаевск", которым управляет АО "ПромПарки" — организация, уполномоченная на эту деятельность правительством Самарской области.

Заместитель главы Чапаевска по экономике и финансам Владимир Чекулаев рассказывает, что в городе радуются появлению нового завода и рассчитывают на создание кластера, связанного с производством строительных материалов. Тем более, что завод "Кнауф" также планирует расширять производство.

А помимо него на обеспеченном коммуникациями участке парка выгодно размещаться и другим предприятиям. Как стало известно на заседании общественного совета, сейчас идет активное обсуждение двух проектов, которых инвесторы намерены реализовать в индустриальном парке — производство древесно-полимерного композита и производство резины и резиновой крошки.

Напомним, ранее директор направления "Новый бизнес" АСИ Артем Аветисян рассказывал, что по итогам реализации проекта Агентства стратегических инициатив, телеканала "Россия 24" и сообщества предпринимателей "Клуб лидеров" Самарская область входит в пятерку самых гостеприимных регионов для инвесторов. Такой вывод был сделан "тайными агентами" проекта, которые под видом потенциальных инвесторов посещали регионы и пробовали открыть предприятие. Попутно области ставили оценки по различным параметрам — от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных инвестиционных порталов. Среди площадок в Самарской области "тайному агенту" более всего понравилась площадка индустриального парка "Чапаевск".

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