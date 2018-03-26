При участии "Агентства по привлечению инвестиций" в 2016-2017 гг. подписано шесть меморандумов

При участии некоммерческой унитарной организации — фонда "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" в 2016-2017 гг. подписано шесть инвестиционных меморандумов.

О деятельности фонда и проектах, которые он курирует, рассказал исполнительный директор организации Игорь Короткий 26 марта на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.

Агентство работает в губернии с 2015 года. Организация занимается привлечением в регион российских и иностранных инвесторов, продвижением компаний Самарской области на отечественном и международном рынках, а также оказывает различную поддержку инвесторам, работая с ними по принципу "одного окна".

Игорь Короткий рассказал, что в настоящий момент в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области включено 29 инвестиционных проектов, которые уже реализуются или только планируется реализовать на территории региона. Их общий объем инвестиций составляет 972,1 млрд рублей. Это проекты, которые направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и социальной сферы региона.

В прошлом году в этот список вошли два проекта с общим объемом инвестиций свыше 7 млрд рублей. Это проект компании ЗАО "Нива" по строительству животноводческого комплекса, состоящего из трех ферм и цеха по переработке молока, и проект по развитию сети АЗС ПАО "Татнефть" в Самарской области. По двум проектам планируется создание 340 рабочих мест. Общий объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит около 900 млн рублей.

Кроме того, при участии агентства подписано шесть инвестиционных меморандумов с общим объемом инвестиций в размере 18 млрд. рублей. Так, в 2016 г. заключены договоры с ООО "ЭкоРесурсПоволжье" (строительство межмуниципального комплекса полного цикла обращения с отходами в Тольятти), ООО "Агропромышленный парк "Самара" (проектирование и строительство агропромышленного парка "Самара") и ООО "Самарская СЭС" (строительство солнечной электростанции в Новокуйбышевске).

В 2017 г. — по проекту строительства сети многофункциональных комплексов дорожного сервиса "Тревелпарк", сети вертолетных центров и цеха рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла в Безенчукском районе.

По словам Игоря Короткого, специалисты агентства помогли подготовить 21 заключение по инвестиционным проектам 21 компании для получения статуса резидента ТОР.

Кроме того, по информации исполнительного директора агентства, в 2016 г. при участии фонда было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и АО "Корпорация МСП". Оно направлено на финансовую поддержку инвестпроектов, которые реализуют субъекты малого и среднего предпринимательства. В рамках этого 10 субъектов МСП получили кредиты на сумму 1,4 млрд рублей, а также 72 — оказана консультационная поддержка.

На финансирование деятельности агентства в 2016 г. было выделено 15 млн рублей. По состоянию на 20 декабря 2016 г., объем освоенных средств составил 99,5%.

Председатель комитета по бюджету Габибулла Хасаев отметил, что "Агентство по привлечению инвестиций" создано для реализации целевой модели "Повышение инвестиционной привлекательности Самарской области" и его деятельность важна.

"Вместе с положительными сдвигами, которые произошли в работе агентства, депутаты обратили внимание на дублирование функций агентства с функциями министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, других отраслевых министерств и ряда муниципальных образований", — подчеркнул Габибулла Хасаев.

По итогам обсуждения региональному минэкономразвитию рекомендовано рассмотреть этот вопрос на заседании коллегии, более четко определить полномочия и функции агентства, а также сформулировать критерии и показатели его деятельности.