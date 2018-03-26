В Самарской области жители проголосовали за благоустройство 151 общественной территории

В Самарской области подвели итоги рейтингового голосования, которое прошло 18 марта 2018 года. Жителям предлагалось отдать свои голоса за территории, которые должны быть благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту "Формирование комфортной городской среды".
Работали 880 пунктов общественного голосования. В бюллетенях можно было выбрать несколько вариантов — итоговый подсчет члены комиссии вели по принципу рейтинга.
В пункты общественного голосования по благоустройству пришли 974 тыс. жителей области — это около 60% от общего числа избирателей.
По итогам голосования более 40% (свыше 150 из 397) общественных территорий будут благоустроены уже в этом году, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Здесь можно ознакомиться с полным списком - Перечень объектов.doc.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет