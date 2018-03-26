На трассе М-5 в Сызранском районе погибли водитель и пассажир столкнувшейся с грузовиком легковушки

В понедельник, 26 марта, ДТП с трагическими последствиями произошло на трассе М-5 в Сызранском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 18 часов на 932 км трассы М-5 водитель ВАЗ-2106, двигавшийся со стороны Самары в направлении Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Газон NEXT".
В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Личности участников ДТП, а также другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !