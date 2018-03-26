На трассе М-5 в Сызранском районе погибли водитель и пассажир столкнувшейся с грузовиком легковушки

В понедельник, 26 марта, ДТП с трагическими последствиями произошло на трассе М-5 в Сызранском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 18 часов на 932 км трассы М-5 водитель ВАЗ-2106, двигавшийся со стороны Самары в направлении Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Газон NEXT".

В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Личности участников ДТП, а также другие обстоятельства происшествия устанавливаются.