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ДТП Происшествия

На трассе М-5 в Сызранском районе погибли водитель и пассажир столкнувшейся с грузовиком легковушки

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 марта, ДТП с трагическими последствиями произошло на трассе М-5 в Сызранском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, около 18 часов на 932 км трассы М-5 водитель ВАЗ-2106, двигавшийся со стороны Самары в направлении Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "Газон NEXT".

В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Личности участников ДТП, а также другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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