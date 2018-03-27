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У компании "Самара Спецмонтаж" возникли проблемы при строительстве газопровода в Крыму Решение ФАС по делу Газпрома и СВГК устояло в апелляции Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда Региональные власти и Газпром попробуют обжаловать решение ФАС России в апелляции Компания "Шторм" - резидент технопарка - разработала систему электрозапуска для газотурбинных двигателей

Газовая отрасль ТЭК

У компании "Самара Спецмонтаж" возникли проблемы при строительстве газопровода в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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У компании "Самара Спецмонтаж" возникли сложности со строительством магистрального газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к строящимся Симферопольской и Севастопольской ТЭС, сообщает rbc.ru.

Напомним, конкурс ГУП "Черноморнефтегаза" на проведение работ компания выиграла в 2016 году. Согласно данным сайта госзакупок, контракт с "Самара Спецмонтаж" был заключен на условиях закупки у единственного поставщика, его сумма составила 900 млн руб., а сроки запуска первой очереди — 28 апреля 2017 года.

В декабре 2017 г. СМИ сообщали, что подрядчик задолжал рабочим деньги и те объявили забастовку. Замминистра энергетики России Андрей Черезов тогда заверял, что долги погашены, но добавил, что есть вопросы по темпам строительства инфраструктуры для ТЭС — газопроводу и сетям. По данным EurAsia Daily, сейчас готовность отводов составляет чуть более 60% и еще нет необходимого оборудования — узлов учета и узла редуцирования, который снижает давление газа.

"Когда решался вопрос, кто будет строить газопроводы, по просьбе (главы Крыма Сергея) Аксенова, проект разделили: за трубу до черты города (до Симферополя и Севастополя. — РБК) ответственными назначили федеральные власти, а отводы до станций отдали строить региональным подрядчикам. В результате у "Черноморнефтегаза" возникли проблемы с качеством проектных работ и с подрядчиком", — рассказал изданию федеральный чиновник.

По его словам, "Самара Спецмонтаж" выполнила только часть работ, и не на все работы были проектные решения. Физически газ до электростанций можно будет подать, но "Черноморнефтегаз" пока не может получить разрешительную документацию на ввод газопроводов от Ростехнадзора.

Проблемы уже привели к увольнению гендиректора "Черноморнефтегаза" Бориса Зимина и нескольких его заместителей. Топ-менеджеры ушли в отставку по собственному желанию, но увольнение совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь. До 22 марта Зимин должен был предоставить письменные пояснения "относительно срыва сроков выполнения работ", а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым — заключение с выводами "о принятии мер дисциплинарного воздействия" до 26 марта.

Минэнерго России на этой неделе проведет совещание с участием вице-премьера Дмитрия Козака по вопросу о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму (должны быть введены в июне).

ООО "Самара Спецмонтаж" (Самара, ул. Рыльская, 23 кМ) на 100% подконтрольно его гендиректору Александру Гадзиеву. Выручка компании в 2016 г. составила 981 млн руб., чистая прибыль 6,7 млн рублей. С 2015 г. компания получила контрактов на 3,2 млрд руб., основным ее контрагентом выступает Роснефть.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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