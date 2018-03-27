У компании "Самара Спецмонтаж" возникли проблемы при строительстве газопровода в Крыму

У компании "Самара Спецмонтаж" возникли сложности со строительством магистрального газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к строящимся Симферопольской и Севастопольской ТЭС, сообщает rbc.ru.

Напомним, конкурс ГУП "Черноморнефтегаза" на проведение работ компания выиграла в 2016 году. Согласно данным сайта госзакупок, контракт с "Самара Спецмонтаж" был заключен на условиях закупки у единственного поставщика, его сумма составила 900 млн руб., а сроки запуска первой очереди — 28 апреля 2017 года.

В декабре 2017 г. СМИ сообщали, что подрядчик задолжал рабочим деньги и те объявили забастовку. Замминистра энергетики России Андрей Черезов тогда заверял, что долги погашены, но добавил, что есть вопросы по темпам строительства инфраструктуры для ТЭС — газопроводу и сетям. По данным EurAsia Daily, сейчас готовность отводов составляет чуть более 60% и еще нет необходимого оборудования — узлов учета и узла редуцирования, который снижает давление газа.

"Когда решался вопрос, кто будет строить газопроводы, по просьбе (главы Крыма Сергея) Аксенова, проект разделили: за трубу до черты города (до Симферополя и Севастополя. — РБК) ответственными назначили федеральные власти, а отводы до станций отдали строить региональным подрядчикам. В результате у "Черноморнефтегаза" возникли проблемы с качеством проектных работ и с подрядчиком", — рассказал изданию федеральный чиновник.

По его словам, "Самара Спецмонтаж" выполнила только часть работ, и не на все работы были проектные решения. Физически газ до электростанций можно будет подать, но "Черноморнефтегаз" пока не может получить разрешительную документацию на ввод газопроводов от Ростехнадзора.

Проблемы уже привели к увольнению гендиректора "Черноморнефтегаза" Бориса Зимина и нескольких его заместителей. Топ-менеджеры ушли в отставку по собственному желанию, но увольнение совпало с подведением итогов служебной проверки Минтопэнерго Крыма несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь. До 22 марта Зимин должен был предоставить письменные пояснения "относительно срыва сроков выполнения работ", а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым — заключение с выводами "о принятии мер дисциплинарного воздействия" до 26 марта.

Минэнерго России на этой неделе проведет совещание с участием вице-премьера Дмитрия Козака по вопросу о возможном переносе сроков ввода вторых блоков теплоэлектростанций в Крыму (должны быть введены в июне).