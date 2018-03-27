РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам

Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт "Сезонный легкий" на проведение сезонных работ, ориентированный на действующих клиентов банка — предприятия малого и микробизнеса.
Теперь у клиентов банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.
Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу: возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.
Для снижения стоимости кредитования по продукту "Сезонный легкий" представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.
РСХБ занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 года банком выдано на эти цели свыше 70 млрд рублей кредитных средств.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.