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РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт "Сезонный легкий" на проведение сезонных работ, ориентированный на действующих клиентов банка — предприятия малого и микробизнеса.

Теперь у клиентов банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.

Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу: возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.

Для снижения стоимости кредитования по продукту "Сезонный легкий" представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.

РСХБ занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 года банком выдано на эти цели свыше 70 млрд рублей кредитных средств.

Гид потребителя

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