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ЖКХ и благоустройство Общество

"Самарские коммунальные системы" составили свой Топ-100

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С проблемой неплатежей ресурсоснабжающие организации борются всеми возможными законными способами. Самым эффективным остаётся отключение неплательщиков от поставляемых ресурсов: тампонирование канализации в многоквартирных домах и отключение частных домов от водоснабжения и водоотведения (законодательство позволяет это делать).

Сейчас "Самарские коммунальные системы" сосредоточили своё внимание на взимании долгов с самых крупных должников. Первыми стали должники частного сектора. В марте 2018 года в СКС составили список Топ-100 злостных должников — владельцев частных домов всех районов Самары с наибольшими долгами за предоставленные услуги. Общий долг этой сотни за воду и канализацию составил 4,5 млн рублей. Возглавил этот антирейтинг житель Зубчаниновки с ул. Магистральной с суммой долга 81,9 тыс. рублей.

Все неплательщики, вошедшие в Топ-100, получили от СКС уведомление о долгах и предупреждение об отключении. По состоянию на конец марта прекращено водоснабжение 35-ти частных домов, чей общий долг составил 1,5 млн рублей. Большая часть отключённых поспешила расстаться с долгами сразу после отключения или,  написала гарантийные письма о рассрочке платежа и начала оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются. На очереди все остальные должники СКС.

Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение приблизилась к 1,5 млрд рублей.

Гид потребителя

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