"Самарские коммунальные системы" составили свой Топ-100

С проблемой неплатежей ресурсоснабжающие организации борются всеми возможными законными способами. Самым эффективным остаётся отключение неплательщиков от поставляемых ресурсов: тампонирование канализации в многоквартирных домах и отключение частных домов от водоснабжения и водоотведения (законодательство позволяет это делать).
Сейчас "Самарские коммунальные системы" сосредоточили своё внимание на взимании долгов с самых крупных должников. Первыми стали должники частного сектора. В марте 2018 года в СКС составили список Топ-100 злостных должников — владельцев частных домов всех районов Самары с наибольшими долгами за предоставленные услуги. Общий долг этой сотни за воду и канализацию составил 4,5 млн рублей. Возглавил этот антирейтинг житель Зубчаниновки с ул. Магистральной с суммой долга 81,9 тыс. рублей.
Все неплательщики, вошедшие в Топ-100, получили от СКС уведомление о долгах и предупреждение об отключении. По состоянию на конец марта прекращено водоснабжение 35-ти частных домов, чей общий долг составил 1,5 млн рублей. Большая часть отключённых поспешила расстаться с долгами сразу после отключения или, написала гарантийные письма о рассрочке платежа и начала оплачивать частями. Отключения и погашение задолженностей продолжаются. На очереди все остальные должники СКС.
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение приблизилась к 1,5 млрд рублей.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет