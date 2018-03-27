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Инвестиции Экономическая политика

Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Информационный портал "Волга Ньюс" совместно с порталом "Инвестиционные проекты" подготовили рейтинг инвестиционной активности регионов ПФО. В основе рейтинга данные о реализуемых, запланированных и приостановленных проектах. Самарская область заняла четвертое место, уступив позиции только Татарстану, Башкортостану и Нижегородской области.

Самарская область (95 проектов).

  • предпроектные проработки — 15;
  • проектирование — 8;
  • строительство — 33;
  • приостановлен — 20;
  • подготовка к строительству — 13;
  • модернизация — 6.

Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство Сергиевской птицефабрики. Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.

В прошлом году ПАО "КуйбышевАзот" и MET Development S.p.A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.

Инвестиции в ПФО: рейтинг регионов по количеству проектов Инвестиции в ПФО: рейтинг регионов по количеству проектов

Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО "Нива". Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.

Из тех, что приостановлены самые заметные — "Канатная дорога" (2 млрд рублей) и "Гагарин центр" (28 млрд рублей).

Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу ("Эксперт РА").

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

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