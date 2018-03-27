Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов

Информационный портал "Волга Ньюс" совместно с порталом "Инвестиционные проекты" подготовили рейтинг инвестиционной активности регионов ПФО. В основе рейтинга данные о реализуемых, запланированных и приостановленных проектах. Самарская область заняла четвертое место, уступив позиции только Татарстану, Башкортостану и Нижегородской области.

Самарская область (95 проектов).

предпроектные проработки — 15;

проектирование — 8;

строительство — 33;

приостановлен — 20;

подготовка к строительству — 13;

модернизация — 6.

Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство Сергиевской птицефабрики. Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.

В прошлом году ПАО "КуйбышевАзот" и MET Development S.p.A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.

Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО "Нива". Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.

Из тех, что приостановлены самые заметные — "Канатная дорога" (2 млрд рублей) и "Гагарин центр" (28 млрд рублей).

Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу ("Эксперт РА").

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