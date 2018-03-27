Самарская область находится на четвертом месте в ПФО по количеству инвестпроектов

Информационный портал "Волга Ньюс" совместно с порталом "Инвестиционные проекты" подготовили рейтинг инвестиционной активности регионов ПФО. В основе рейтинга данные о реализуемых, запланированных и приостановленных проектах. Самарская область заняла четвертое место, уступив позиции только Татарстану, Башкортостану и Нижегородской области.
Самарская область (95 проектов).
- предпроектные проработки — 15;
- проектирование — 8;
- строительство — 33;
- приостановлен — 20;
- подготовка к строительству — 13;
- модернизация — 6.
Самым капиталоемким проектом, после объектов ЧМ-2018, является строительство Сергиевской птицефабрики. Объем инвестиций — 13 млрд рублей. Строительство продолжается, но для завершения проекта сейчас ищут инвестора.
В прошлом году ПАО "КуйбышевАзот" и MET Development S.p.A объявили о создании совместного предприятия по производству гранулированного карбамида. Инвестиции в проект составят 11 млрд рублей.
Среди крупных проектов в стадии подготовки к строительству молочный комплекс ЗАО "Нива". Инвестор планирует на территории действующего сельхозпредприятия в Ставропольском районе построить три фермы и завод по переработке молока. Общий объем финансирования — 5,2 млрд рублей. Первую очередь производства планируется запустить в 2019 году.
Из тех, что приостановлены самые заметные — "Канатная дорога" (2 млрд рублей) и "Гагарин центр" (28 млрд рублей).
Регион в 2017 г. занял 12 место в федеральном рейтинге по инвестпотенциалу ("Эксперт РА").
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство