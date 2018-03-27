Самарское ветеринарное объединение заплатит за нарушения при сокращении сотрудников

Прокурорская проверка выявила в ГБУ СО "Самарское ветеринарное объединение" нарушение трудового законодательства.
Как сообщили в надзорном ведомстве, 9 января 2018 года из организации были уволены в связи с сокращением штата три сотрудника. Однако в нарушение закона полный расчет с ними произвели не в день увольнения, а 18-го числа.
"В адрес руководителя "Самарского ветеринарного объединения" внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Кроме того, в отношении руководителя объединения Александра Пузакова и самого ГБУ вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
16 марта Государственная инспекция труда признала организацию и ее руководителя виновными в этом нарушении и оштрафовала их на 35 тыс. рублей.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.