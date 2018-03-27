16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков Виктор Кудряшов: "В Самарской области в общественных опросах принял участие каждый второй голосовавший" В облправительстве обсудили шаги по решению задач, поставленных в послании Владимира Путина Сергей Бурцев возглавил областной департамент по делам молодежи Бывший руководитель СКС стал заместителем министра строительства области

Облправительство Власть и политика

Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 143
Версия для печати

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области после ухода Сергея Безрукова стал его заместитель Олег Волков. Информация об этом содержится на сайте правительства региона.

Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков
Фото: Сергей Осьмачкин

Олег Волков — выходец из Новокуйбышевска. В 2007–2012 гг. являлся главой Новокуйбышевска. С осени 2013 г. начал работу в региональном минпроме, заняв пост заместителя министра — руководителя управления проектной деятельности и лицензирования.

Занимавший ранее пост министра (а с сентября 2017 г. — с приставкой врио) Сергей Безруков в феврале 2018 г. покинул свой пост и начал работу в федеральном Министерстве промышленности.

"Я здесь работаю уже с 12 февраля в департаменте региональной промышленной политики и проектного управления", — сообщил Сергей Безруков, добавив, что работать будет "на благо Самарской области".

Как сообщалось ранее, договоренность о переходе Сергея Безрукова в Минпром РФ была достигнута на состоявшейся 5 февраля встрече врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — комментировал готовящееся кадровое назначение Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 03:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 07:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Ян Ли 30 марта 2015 07:03 Облправительство расторгло контракт на поставку двух иномарок

Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1