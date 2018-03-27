Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области после ухода Сергея Безрукова стал его заместитель Олег Волков. Информация об этом содержится на сайте правительства региона.

Олег Волков — выходец из Новокуйбышевска. В 2007–2012 гг. являлся главой Новокуйбышевска. С осени 2013 г. начал работу в региональном минпроме, заняв пост заместителя министра — руководителя управления проектной деятельности и лицензирования.

Занимавший ранее пост министра (а с сентября 2017 г. — с приставкой врио) Сергей Безруков в феврале 2018 г. покинул свой пост и начал работу в федеральном Министерстве промышленности.

"Я здесь работаю уже с 12 февраля в департаменте региональной промышленной политики и проектного управления", — сообщил Сергей Безруков, добавив, что работать будет "на благо Самарской области".

Как сообщалось ранее, договоренность о переходе Сергея Безрукова в Минпром РФ была достигнута на состоявшейся 5 февраля встрече врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — комментировал готовящееся кадровое назначение Дмитрий Азаров.