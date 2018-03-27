Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков

Исполняющим обязанности министра промышленности и технологий Самарской области после ухода Сергея Безрукова стал его заместитель Олег Волков. Информация об этом содержится на сайте правительства региона.
Олег Волков — выходец из Новокуйбышевска. В 2007–2012 гг. являлся главой Новокуйбышевска. С осени 2013 г. начал работу в региональном минпроме, заняв пост заместителя министра — руководителя управления проектной деятельности и лицензирования.
Занимавший ранее пост министра (а с сентября 2017 г. — с приставкой врио) Сергей Безруков в феврале 2018 г. покинул свой пост и начал работу в федеральном Министерстве промышленности.
"Я здесь работаю уже с 12 февраля в департаменте региональной промышленной политики и проектного управления", — сообщил Сергей Безруков, добавив, что работать будет "на благо Самарской области".
Как сообщалось ранее, договоренность о переходе Сергея Безрукова в Минпром РФ была достигнута на состоявшейся 5 февраля встрече врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
"Сергей Александрович не утрачивает связь с регионом. У меня есть уверенность в том, что и в новой должности он по-прежнему будет оказывать значительную помощь развитию промышленности Самарской области", — комментировал готовящееся кадровое назначение Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.