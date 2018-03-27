В Самарской области ожидается снег и дожди

В последнюю неделю марта погода на территории Средней Волги ожидается неустойчивой, сообщают в Приволжском УГМС.

В начале периода небольшой снег выпадет лишь местами, в середине недели с прохождением активного циклонического вихря через регион Поволжья обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут в большинстве районов. В последующем осадки прекратятся, а минимальная температура воздуха в ночные часы местами вновь опустится ниже десятиградусной отметки.

Во вторник, 27 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха -3… +2 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

В среду, 28 марта, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, слабая метель. Температура воздуха ночью составит -2… -7 °C, днем +2… -3 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В четверг, 29 марта, ночью местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится от -7 до -12 °C. Днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит +1… -4 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В пятницу, 30 марта, облачно с прояснениями без осадков. В ночные часы похолодает от -7 до -12 °C, местами до -17 °C. Днем потеплеет от -4 до +1 °C. Ветер западный 5-10 м/с