В Самарской области ожидается снег и дожди

В последнюю неделю марта погода на территории Средней Волги ожидается неустойчивой, сообщают в Приволжском УГМС.
В начале периода небольшой снег выпадет лишь местами, в середине недели с прохождением активного циклонического вихря через регион Поволжья обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя пройдут в большинстве районов. В последующем осадки прекратятся, а минимальная температура воздуха в ночные часы местами вновь опустится ниже десятиградусной отметки.
Во вторник, 27 марта, малооблачно без осадков. Температура воздуха -3… +2 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
В среду, 28 марта, пройдут небольшие и умеренные осадки в виде снега и дождя, слабая метель. Температура воздуха ночью составит -2… -7 °C, днем +2… -3 °C. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
В четверг, 29 марта, ночью местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра опустится от -7 до -12 °C. Днем облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха составит +1… -4 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
В пятницу, 30 марта, облачно с прояснениями без осадков. В ночные часы похолодает от -7 до -12 °C, местами до -17 °C. Днем потеплеет от -4 до +1 °C. Ветер западный 5-10 м/с
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.