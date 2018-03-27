В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе "Футбольная семья-2018". Об этом сообщает департамент информационных технологий Администрации губернатора Самарской области.

Напомним, в конце 2017 г. в финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" попали 26 проектов, из них три самарских: Samara Music Guide (направление "Туризм"), "Самара живет футболом" (направление "Урбанистика") и "Футбольная семья-2018" (направление "Социальные проекты").

На днях проект "Футбольная семья-2018" стартовал в Самаре. Все города-организаторы ЧМ-2018 могут принять в нем участие дистанционно. Проект представляет собой творческий конкурс, на участие в котором любая российская семья может до 31 марта. Конкурс проводится при поддержке проводится при поддержке Организационного комитета "Россия-2018"подать командную заявку, получив шанс побороться за звание самой активной, дружной и спортивной семьи.

Обязательными условиями для семей-кандидатов из числа состоящих в зарегистрированном браке родителей, воспитывающих или уже воспитавших детей, являются наличие у них российского гражданства и проживание на территории одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. Возраст участников значения не имеет. Цель конкурса — повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и популяризация футбола.

Участникам конкурса предстоит пройти ряд творческих испытаний, направленных на укрепление авторитета института семьи, семейных династий и духовно-нравственных ценностей семейных отношений.

"Семья — самое ценное, что есть у любого человека, — рассказывает руководитель проекта "Футбольная семья-2018" Валерия Иванова. — Уже этим летом мы все станем одной большой семьей, которая гостеприимно примет болельщиков из разных стран. Важно участие не просто каждого жителя, но и каждой семьи в этом масштабном событии. Мы хотим, чтобы российские семьи надолго запомнили ЧМ-2018, а спортивные традиции только крепли в каждом городе!".

Конкурсный этап состоит из пяти заданий "Семья-2018" (по числу букв слова "СЕМЬЯ") и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года:

С — Создай эмблему своей семьи;

Е — Если нравится тебе, то делай так… (семейное творчество);

М — Мы едины (совместное увлечение);

Ь — Доброе дело — сохрани планету (участие в экологических мероприятиях);

Я — Я творю Чемпионат (оформление окон приветственной символикой).

Согласно начисленным баллам по итогам всех "испытаний" определится рейтинг команд-участниц. В конце июня подведут общие итоги, а все участники и победители будут приглашены на торжественную церемонию с участием почетных гостей, вручением дипломов и ценных памятных подарков победителям.

Прием заявок по электронной почте samfamily_2018@mail.ru — до 31 марта.Подробная информация о конкурсе и правилах участия — на сайте https://волонтер63.рф/ и в группе Вконтакте https://vk.com/football_family2018.

Справки по организации и проведению конкурса можно получить в Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ по телефонам +7(846)207-39-59, +79677276652 (Иванова Валерия Владимировна, руководитель проекта).