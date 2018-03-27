В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе "Футбольная семья-2018". Об этом сообщает департамент информационных технологий Администрации губернатора Самарской области.
Напомним, в конце 2017 г. в финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" попали 26 проектов, из них три самарских: Samara Music Guide (направление "Туризм"), "Самара живет футболом" (направление "Урбанистика") и "Футбольная семья-2018" (направление "Социальные проекты").
На днях проект "Футбольная семья-2018" стартовал в Самаре. Все города-организаторы ЧМ-2018 могут принять в нем участие дистанционно. Проект представляет собой творческий конкурс, на участие в котором любая российская семья может до 31 марта. Конкурс проводится при поддержке проводится при поддержке Организационного комитета "Россия-2018"подать командную заявку, получив шанс побороться за звание самой активной, дружной и спортивной семьи.
Обязательными условиями для семей-кандидатов из числа состоящих в зарегистрированном браке родителей, воспитывающих или уже воспитавших детей, являются наличие у них российского гражданства и проживание на территории одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. Возраст участников значения не имеет. Цель конкурса — повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и популяризация футбола.
Участникам конкурса предстоит пройти ряд творческих испытаний, направленных на укрепление авторитета института семьи, семейных династий и духовно-нравственных ценностей семейных отношений.
"Семья — самое ценное, что есть у любого человека, — рассказывает руководитель проекта "Футбольная семья-2018" Валерия Иванова. — Уже этим летом мы все станем одной большой семьей, которая гостеприимно примет болельщиков из разных стран. Важно участие не просто каждого жителя, но и каждой семьи в этом масштабном событии. Мы хотим, чтобы российские семьи надолго запомнили ЧМ-2018, а спортивные традиции только крепли в каждом городе!".
Конкурсный этап состоит из пяти заданий "Семья-2018" (по числу букв слова "СЕМЬЯ") и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года:
- С — Создай эмблему своей семьи;
- Е — Если нравится тебе, то делай так… (семейное творчество);
- М — Мы едины (совместное увлечение);
- Ь — Доброе дело — сохрани планету (участие в экологических мероприятиях);
- Я — Я творю Чемпионат (оформление окон приветственной символикой).
Согласно начисленным баллам по итогам всех "испытаний" определится рейтинг команд-участниц. В конце июня подведут общие итоги, а все участники и победители будут приглашены на торжественную церемонию с участием почетных гостей, вручением дипломов и ценных памятных подарков победителям.
Прием заявок по электронной почте samfamily_2018@mail.ru — до 31 марта.Подробная информация о конкурсе и правилах участия — на сайте https://волонтер63.рф/ и в группе Вконтакте https://vk.com/football_family2018.
Справки по организации и проведению конкурса можно получить в Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ по телефонам +7(846)207-39-59, +79677276652 (Иванова Валерия Владимировна, руководитель проекта).
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.