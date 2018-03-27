Минтранс закупит электрокары для перемещения зрителей-колясочников около "Самара Арены"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило аукцион на закупку пяти электрокаров для маломобильных групп населения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно документации закупки, электрокары собираются приобрести в целях реализации сервиса по перемещению маломобильных групп населения, в том числе зрителей-колясочников, по территории прилегающей к стадиону "Самара — Арена" в целях организации и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
Напомним, по закону на основании анализа возможного количества зрителей из маломобильных групп населения, а также предлагаемых маршрутов и движения город-организатор может оказывать дополнительный сервис в виде предоставления возможности перемещения зрителей на низкоскоростных транспортных средствах, приспособленных для зрителей-колясочников.
Планируется, что в электрокарах будет не менее пяти сидячих мест плюс одно место для инвалидного кресла. Грузоподьемность электрокаров составит не менее 700 кг, без зарядки они смогут проходить не менее 60 км, скорость составит не менее 25 км/час.
Начальная максимальная стоимость контракта — 6,3 млн рублей.
Подрядчика должны определить 16 апреля.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.