16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общегородские субботники пройдут в Самаре 14, 21 и 28 апреля В Самарской области ожидается снег и дожди Управление Роскомнадзорана напоминает о необходимости уведомления об обработке персональных данных В "Самарской Луке" поселилось семейство волков Клиенты частного детсада оказались заложниками финансового спора

Общество

Минтранс закупит электрокары для перемещения зрителей-колясочников около "Самара Арены"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило аукцион на закупку пяти электрокаров для маломобильных групп населения. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документации закупки, электрокары собираются приобрести в целях реализации сервиса по перемещению маломобильных групп населения, в том числе зрителей-колясочников, по территории прилегающей к стадиону "Самара — Арена" в целях организации и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, по закону на основании анализа возможного количества зрителей из маломобильных групп населения, а также предлагаемых маршрутов и движения город-организатор может оказывать дополнительный сервис в виде предоставления возможности перемещения зрителей на низкоскоростных транспортных средствах, приспособленных для зрителей-колясочников.

Планируется, что в электрокарах будет не менее пяти сидячих мест плюс одно место для инвалидного кресла. Грузоподьемность электрокаров составит не менее 700 кг, без зарядки они смогут проходить не менее 60 км, скорость составит не менее 25 км/час.

Начальная максимальная стоимость контракта — 6,3 млн рублей.

Подрядчика должны определить 16 апреля.

Гид потребителя

Последние комментарии

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Пер Дун 15 марта 2018 12:48 Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на апрель

ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Фото на сайте

Областной национальный праздник Навруз-2018

Областной национальный праздник Навруз-2018

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

Участники форума "Россия — страна возможностей" побывали в самарских музеях

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

На трамвайной линии к стадиону "Самара Арена" началось тестовое движение

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1