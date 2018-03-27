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Машиностроение Экономика и бизнес

ПЭС/СКК перешло к Aptiv - разработчику систем для беспилотников

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ПЭС/СКК" с 2018 г. работает под эгидой международной корпорации Aptiv.

Фото: ФОТО АВТОРА

У СП, которое еще в прошлом году относилось к корпорации Delphi, несколько производственных площадок: в Самаре, в Сургуте Сергиевского района, в Димитровграде (интегрированный поставщик), в Москве (офис, представительство) и в Чапаевске.

Производство в Чапаевске появилось больше трех лет назад — в 2014 г. совместными усилиями Delphi и "Самарской кабельной компании", которые построили завод за 13 месяцев. В декабре 2017 г. компания Delphi Technologies отделилась от Delphi Automotive, последняя получила название Aptiv (APTV) и специализируется на автомобильной электронике и передовых технологиях безопасности.

Именно под брендом Aptiv теперь работают площадки ПЭС/СКК. Aptiv, согласно информации с сайта Delphi, будет опираться на "богатое наследие в деле создания передовых решений для работы автомобилей, включая компоненты системы зажигания и электрификации, а также программное обеспечение для производителей пассажирского и коммерческого транспорта и продукты для клиентов рынка послепродажного обслуживания автомобилей по всему миру".

Как сообщала Aptiv в январе 2018 г., их технология автоматизированного вождения интегрируется в любую конструкцию без громоздких датчиков на верхней или боковой стороне автомобиля. Компания будет готова к серийному производству к 2019 году. На выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе в январе Aptiv предоставила возможность желающим прокатиться на беспилотном автомобиле. Опыт беспилотных поездок был и в 2017 году. Автоматизированные транспортные средства Aptiv справились со сложными повседневными задачами, такими как слияние шоссе, маневрирование с пешеходами и велосипедистами, а также сохранение устойчивого курса в туннеле, отмечено в релизе компании.

Председатель совета директоров АО "Самарская кабельная компания" — одного из владельцев ПЭС/СКК Анвар Бульхин рассказал, что произошедшие события — внутреннее дело Delphi, и не может комментировать детали прошедшего события. После принятия решения партнеры ставят в известность о нем.

"Мы как работали, так и работаем, и работаем позитивно, по нарастающей. Пока дела у ПЭС и СКК складываются положительно", — отметил Бульхин. По его словам, об участии в реализации проектов, связанных с беспилотниками, речи пока не идет.

Согласно данным с сайта Самарской кабельной компании, в 1994 г. в ЗАО СКК был организован производственный участок по сборке жгутов проводов для АВТОВАЗа, а в 1995 г. совместно с корпорацией General motors (США) создано российско-американское предприятие "ПЭС/СКК" по производству жгутов проводов для автомобилей.
После отделения от General motors владельцем 51% акций стала Delphi. Сейчас владеют предприятием американская корпорация APTIV (51% акций) и Самарская кабельная компания (49% акций). Основной деятельностью предприятия является производство жгутов проводов для автомобилей. Компоненты поставляются для таких автопроизводителей, как Ford, Renault, Skoda, АвтоВАЗ. Главный офис компании Aptiv находится в Джиллингеме (Великобритания). Более 147 тыс. ее сотрудников работают в 14 технических центрах, на производственных предприятиях и в службах поддержки клиентов в 45 странах мира.

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Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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