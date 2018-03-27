ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для Mercedes в России

ПЭС/СКК готово разрабатывать модели проводов для компании Mercedes, завод которой планируется построить в Подмосковье. Об этом рассказал председатель совета директоров АО "Самарская кабельная компания" Анвар Бульхин.
Комментируя вопрос о перспективных проектах ПЭС/СКК Бульхин отметил, что они зависят от моделей, с которыми связывают свою судьбу партнеры предприятия — Aptiv.
"Приходит Mercedes на территорию России, рассматриваем, предлагают — обсуждаем, создаем новые модели проводов при необходимости, — заявил Анвар Бульхин, — Мы всегда работаем с партнерами в части повышения качества, показателей наших проводов, чтобы комплекты отвечали европейским требованиям".
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.