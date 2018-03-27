В Самаре прошел первый детский Хакатон

24 марта в Региональном центре инноваций StartupSamara прошло IT-соревнование для школьников SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. Впервые подобные соревнования в Самаре прошли для школьников старших классов.

Хакатон прошел в два этапа: отобранные участники собрались 17 марта на образовательный день, и 24 марта команды дорабатывали продукт и презентовали разработку жюри.

Разработки школьников велись в четырех основных направлениях:

Геоинформационные технологии — разработки ведутся на основе реальных геоданных с использованием API от google, yandex карт, а также областного и муниципальных геопорталов для решения задач по навигации, городской аналитике, обработке данных дистанционного зондирования и их применению в чрезвычайных ситуациях.

Интерактивные графики — разработка интерактивных графиков, обработка и динамический анализ при помощи современного софта. Задача участников — создать инструмент взаимодействия с городской инфраструктурой для жителей города.

Создание чат-ботов — программирование специальных роботов в мессенджере Telegram, которые помогают автоматически обрабатывать и отправлять сообщения и успешно внедряются в самых различных сферах жизни современного общества.

Прототипирование мобильных и веб-приложений — по результатам работы участники должны создать свои версии прототипов мобильных и веб-приложений.

Первое место заняла команда Dizzy Group из Самарского Медико-технического лицея с проектом SamaraInfoBot — это телеграмм бот, помогающий быстро определиться с вашим досугом, его задача — быстро собирать информацию с различных интернет-ресурсов таких, как "Большая Деревня", "2DO2GO", "КиноАфиша" "tripadvisor", "openweathermap" и отправлять её пользователю в виде удобной таблицы c ссылками. Так клиент может за считанные секунды узнать о популярных фильмах, новых ресторанах, интересных событиях и пр.

Второе место заняла сборная команда из Регионального центра для одаренных детей, Самарского аэрокосмического лицея и Самарского технического лицея. Они создали приложение AfishaPro — инструмент для связи между организаторами мероприятий и пользователями. Любой из активных пользователей приложения может создать свое мероприятие или событие.

Команда Pink Square из образовательного центра "Южный город" заняла третье место. Они сделали туристический проект с помощью которого пользователь находит мероприятия, ближайшие заведения, гостиницы и хостелы, также может посмотреть туристические маршруты и пройти по ним.

Станислав Казарин, врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи:

"Это первый хакатон для школьников, который мы проводим, выполняя поручения врио губернатора Дмитрия Азарова совместно с IT-компаниями. И этот первый опыт показал, что мы на правильном пути. Мы увидели сегодня в молодых участниках хакатона неравнодушие, драйв, желание творчески развиваться. Ситуация в экономике меняется. Если раньше мы были ориентированы на сервисные задачи информационных технологий, то теперь наши ожидания сконцентрированы на продуктовых линейках. И всем, кто участвует в хакатоне, я хочу сказать: вы в тренде, и будущее за нашими российскими продуктами, создателями которых можете быть вы".

Александр Сергеев, инженер-математик компании "Самара-Информспутник", член жюри:

Участники имели хорошую подготовку, были способны самоорганизовываться и осваивать новые, непростые технологии. Отдельные участники за несколько дней работы показали хороший прогресс. К сожалению, некоторые команды выбрали себе более простые задачи, чем могли бы потянуть по своей квалификации и не смогли впечатлить результатами. Победили три команды, которые правильно распорядились способностями и временем. Надеюсь, хакатон станет регулярным событием, и все достойные еще проявят себя.

Организаторами детского хакатона SamaraSchoolHack выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство образования и науки Самарской области и Региональный центр инноваций StartupSamara.

Партнерами выступили самарские IT-компании Cloud Castle, Вебзавод, IT-Universe, Haulmont, ИТ-СМС и МСК Групп.