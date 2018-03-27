В Самаре прошел первый детский Хакатон

24 марта в Региональном центре инноваций StartupSamara прошло IT-соревнование для школьников SamaraSchoolHack. Хакатон — мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. Впервые подобные соревнования в Самаре прошли для школьников старших классов.
Хакатон прошел в два этапа: отобранные участники собрались 17 марта на образовательный день, и 24 марта команды дорабатывали продукт и презентовали разработку жюри.
Разработки школьников велись в четырех основных направлениях:
- Геоинформационные технологии — разработки ведутся на основе реальных геоданных с использованием API от google, yandex карт, а также областного и муниципальных геопорталов для решения задач по навигации, городской аналитике, обработке данных дистанционного зондирования и их применению в чрезвычайных ситуациях.
- Интерактивные графики — разработка интерактивных графиков, обработка и динамический анализ при помощи современного софта. Задача участников — создать инструмент взаимодействия с городской инфраструктурой для жителей города.
- Создание чат-ботов — программирование специальных роботов в мессенджере Telegram, которые помогают автоматически обрабатывать и отправлять сообщения и успешно внедряются в самых различных сферах жизни современного общества.
- Прототипирование мобильных и веб-приложений — по результатам работы участники должны создать свои версии прототипов мобильных и веб-приложений.
Первое место заняла команда Dizzy Group из Самарского Медико-технического лицея с проектом SamaraInfoBot — это телеграмм бот, помогающий быстро определиться с вашим досугом, его задача — быстро собирать информацию с различных интернет-ресурсов таких, как "Большая Деревня", "2DO2GO", "КиноАфиша" "tripadvisor", "openweathermap" и отправлять её пользователю в виде удобной таблицы c ссылками. Так клиент может за считанные секунды узнать о популярных фильмах, новых ресторанах, интересных событиях и пр.
Второе место заняла сборная команда из Регионального центра для одаренных детей, Самарского аэрокосмического лицея и Самарского технического лицея. Они создали приложение AfishaPro — инструмент для связи между организаторами мероприятий и пользователями. Любой из активных пользователей приложения может создать свое мероприятие или событие.
Команда Pink Square из образовательного центра "Южный город" заняла третье место. Они сделали туристический проект с помощью которого пользователь находит мероприятия, ближайшие заведения, гостиницы и хостелы, также может посмотреть туристические маршруты и пройти по ним.
Станислав Казарин, врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи:
"Это первый хакатон для школьников, который мы проводим, выполняя поручения врио губернатора Дмитрия Азарова совместно с IT-компаниями. И этот первый опыт показал, что мы на правильном пути. Мы увидели сегодня в молодых участниках хакатона неравнодушие, драйв, желание творчески развиваться. Ситуация в экономике меняется. Если раньше мы были ориентированы на сервисные задачи информационных технологий, то теперь наши ожидания сконцентрированы на продуктовых линейках. И всем, кто участвует в хакатоне, я хочу сказать: вы в тренде, и будущее за нашими российскими продуктами, создателями которых можете быть вы".
Александр Сергеев, инженер-математик компании "Самара-Информспутник", член жюри:
Участники имели хорошую подготовку, были способны самоорганизовываться и осваивать новые, непростые технологии. Отдельные участники за несколько дней работы показали хороший прогресс. К сожалению, некоторые команды выбрали себе более простые задачи, чем могли бы потянуть по своей квалификации и не смогли впечатлить результатами. Победили три команды, которые правильно распорядились способностями и временем. Надеюсь, хакатон станет регулярным событием, и все достойные еще проявят себя.
Организаторами детского хакатона SamaraSchoolHack выступили департамент информационных технологий и связи Самарской области, министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство образования и науки Самарской области и Региональный центр инноваций StartupSamara.
Партнерами выступили самарские IT-компании Cloud Castle, Вебзавод, IT-Universe, Haulmont, ИТ-СМС и МСК Групп.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)